Банкетът, моментът на откровенията, е приключил и голяма част от участниците се събират, за да обсъдят всичко най-важно, случило се до момента.

В центъра на събитията отново, и съвсем неизненадващо, е Ана-Шермин. „Не ви ли направи впечатление, това, което се случи между мен и Орлин?“, пита закачливо тя. „Аз му казах, че бих му дала роза, а той отвърна същото и на мен.“

И допълва, че двамата имат доста общи неща – от стабилни семейства са, израстнали са в определена среда. И той е първият, който ѝ казва, че има нужда от „мъж със западен манталитет“.

„Но какво става с Краси, вниманието ти от самото начало бе насочено към него?“ очаквано питат останалите.

Снимка: bTV

„Краси изглежда външно добре, но съм свикнала на друго поведение. А и такъв тип мъж няма как да се впише в семейството ми“, категорична е Шермин. „Той е типичен „батка“ - с мускулите, балкански тип.

Дали Натали се чувства застрашена от Шермин и какво ще се случи оттук нататък – гледайте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK