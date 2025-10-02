Ана-Шермин Метушева, позната от участието си в риалити предаванията „Ергенът“ сезон 3 и „Ергенът: Любов в рая“, привлече вниманието на зрителите със своите провокативни изказвания и поведение. Тя се превърна в една от най-интересните участнички в историята на формата и определено ще я запомним като ярък персонаж.

Ето някои от най-запомнящите се моменти и реплики на Ана от двата сезона на риалитито до момента:

„Ергенът“ сезон 3

Още при влизането си в шоуто, тя изрази недоволство, като се обърна към шофьора от остров Родос с: „Никой ли няма да ми отвори вратата? Наистина ли?“

Шермин подари на Алек хамса – амулет, който според нея предпазва от лоша енергия и лоши очи. Тя обясни: „Едното е за теб, а другото остава в мен. Сякаш ти предлагам брак“.

Няколко минути по-късно, след запознанството си с Алек, тя обърка посоката, в която трябва да поеме, за да се включи в коктейла. Екатерина и Теа я посрещнаха с думите, че е много хубава, а Ана продължи с претенциите „Как може да са толкова… Защо никой не ми казва на коя страна да отида?“

Останалите участнички я приветстваха приятелски, но тя отново не остана очарована от тях. "Прекалено скучно ми се струва тук, те са супер тихи. Аз съм най-интересното нещо!"

Шермин сподели, че е излизала с известни личности и че води много интересен начин на живот. Тя заяви: „Израснала съм в различна среда. Аз съм worldwide person, докато другите дами са ограничени във вижданията си. Контактувала съм със световноизвестни личности. Излизала съм с Тайга, била съм гадже на Алек Монополи… Имала съм гадже с частен самолет. В България хората са ограничени. Не искам да съм част от фолкаджийската култура, колкото и да изглеждам така

„Ергенът: Любов в рая“

Още с влизането си в риалитито Ана-Шермин разкри брутални моменти от любовния си живот. Фатална история за любов, лъжи и отмъщение.

"Снощи бях с мъжа ти", пише тя на съпругата н бивше гадже. А след това й изпраща цялата си комуникация с въпросния мъж и така двете започват да си говорят. Цялата драматична история, прочетете тук:

Нейният "матч" от еп.1 на новото издание беше Красимир Томов. Но въпреки привидния интерес и безкрайните въпроси, Шермин, в крайна сметка, отсeчe: „Той е пример за това да имаш бицепси, но не и обща култура.“

С течение на времето техните отношения въобще не се подобряваха, напротив - последваха множество скандали и неприлични нападки и провокации, като:

„Това ми е максимума – 10 години разлика. Това, че ти си чичо-бакшишо…“

"Той си е по принцип такъв, който дори не бих се изплюла върху него."

След последователното си грубо отношение към Краси, той разкри истината за техните интимни отношения. Вижте тук:

Киара и Виктория предизвикаха истинска буря в рая. Шермин не остана доволна от появата и на двете момичета, като използва всяка възможност да ги обиди или да ги предизвика словесно:

„Светлата Баба Яга и тъмната Баба Яга.“

„Тя, тая е някаква ман… да не казвам каква от махалата, то си личи.“

„Красимир ще го видим впоследствие дали ще избере умната жена, която говори 5 езика или чалгаджийката, която си върти задника и не може да каже 1 дума.“

Вижте как е изглеждала Шермин като тийнейджърка, тук

Повече за участието ѝ в „Ергенът: Любов в рая“ - вижте в следващото видео.

