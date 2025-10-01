Още с влизането си в „Ергенът: Любов в рая“ Виктория Асенова се превърна в трън в очите на останалите. По нейн адрес връхлитаха множество обиди и провокации, а тя не успя да запази мълчание. Участниците я осъдиха, че не се е отнесла уважително към тях, още когато се запознаваха.

Мъже и жени не скриха възмущението си към поведението на Виктория. Някои дори не пожелаха да водят разговор с нея. Към нея не спряха да връхлитат нападки още от първия ѝ ден в рая.

„Такива евтини провокации няма как да ме бутнат“, сподели тя.

Виктория обясни поведението си, но не срещна разбирателство.

„Аз не съм просто едно обикновено момиче, което ще седи кротко до стената и ще козирува. Аз съм момичето, което иска да разбуни рая, за да видя колко са искрени хората тук“, продължи тя.

Въпреки че не отвръщаше директно на преките нападки, тя също подклаждаше напрежението.

„Домакините“, както тя нарече останалите, продължиха да обсъждат ситуацията, дори и зад гърба ѝ. Преобладаваха неприличните определения и епитети, но всички бяха единодушни.

Кристина се опита да ѝ даде втори шанс, като ѝ предложи тур на къщата.

Виктория и Киара се усамотиха и обсъдиха държанието на Ана-Шермин, като те също не си спестиха обидите по нейн адрес.

„Засега не смятам да правя нищо срещу Шермин, но ако тя ме провокира аз няма да остана безучастна“, каза Асенова.

Повече за бурните реакции, които предизвика появата ѝ – вижте в следващото видео.

