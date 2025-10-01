Виктория Асенова отново се впуска в риалити поредицата "Ергенът", но този път в първото издание на "Ергенът: Любов в рая". Култовата участничка е добре позната на зрителите със своето чувство за хумор и остър език.

Коя е Виктория?

Виктория е бивш футболен мениджър. Позната е от "Ергенът", сезон 3. След участието й в предаването от БФС я уволняват. В отговор тя завежда дело и го печели на първа инстанция.

Тя е емоционална, интелигентна, амбициозна. Винаги казва какво мисли независимо кой седи срещу нея и независимо от последствията.

Вики е заливана с подигравки, сравнявана е с уродливи образи от фантастични филми. Вместо да се жалва, тя създава тениски, свещи, мартеници, чаши със своя образ и крилати фрази от предаването.

В новия сезон ще влезе с подновена визия, по-уверена и по-устата, готова за любов.

Какво никой не знае за нея, тя разкрива ексклузивно в поредицата ни - Лексикон.

Лексикон

1. Ако можеше да изживееш 1 ден като която и да е жена в света – коя би избрала?

Джорджина Родригес - от обикновено мимиче, тя успя да се издигне до най-известната днес футболна съпруга. И да се задържи непоклатимо на "поста си" - нещо, което не е само въпрос на късмет, но и на лични качества и интуиция.

2. На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

Отговорност, честност, добро отношение към останалите.

3. Какъв съвет би дала на 18-годишното си Аз?

Да не спира да вярва в себе си, търпение и голяма доза умереност.

4. Какво е любовта за теб сега?

Обич към партньора, желание да градите заедно бъдещето.

5. Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Преди всичко честност и откровеност. Винаги съм водена от желанието да анализирам човека срещу мен, да изграждам негов психологически портрет.

6. Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?

Опитът ми да бягам от себе си, в опита да бъда някой друг.

7. Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?

На първо място червено сърце. След това целувка, следвана от закачливо изплезено човече и онова, което "извърта" очите си нагоре. Също така телефон, чаша вино, плаж, самолет.

8. Любим плод, песен, цвят и футболен отбор

Манго, светлосиньо и розово, песните на Константинос Аргирос, ЦСКА, Славия, Барселона, Рома.

Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Как я посрещнаха участниците в предаването - вижте в следващото видео.

