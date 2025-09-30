Вилата на „Ергенът: Любов в рая“ приветства нова участничка – Виктория Асенова. Тя е добре позната на зрителите с участието си в „Ергенът“ сезон 3. Сега тя е готова да търси любовта в първото издание на романтичното риалити.

„Аз съм човекът, който ще сваля маските“, споделя тя.

Виктория влиза устремено в любовното приключение, като продължи, че визуално не се е променила много, освен че има нов нос и избелени зъби.

Тя се надява да срещне стойностен, забавен, интелигентен и амбициозен човек, който да не се държи като дете.

Въпреки големите си заявки, тя не беше посрещната добре от останалите участници или по-скоро те не останаха доволни от нейното пристигане. Жените се подразниха от факта, че тя първо се запозна с мъжете, а после с тях. Те го приеха като крайно неуважителен жест.

„За мен това е нещо очаквано, защото те мислеха, че аз ще им свалям звезди, ще им кажа колко са красиви и невероятни, и че ще се съобразявам с техните настроения – това няма как да се случи и аз реших, че ще го заявя още с влизането си, за да знаят все пак кой седи насреща им“, призна тя пред камерите.

„Мислих, че ще минем тихо и кротко, но няма да стане“, категорична бе Габи.

„Първите минути определено не се чувствам в рая“, продължи новата участничка.

Реакциите на всички участници – вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

