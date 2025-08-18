Виктория Асенова, която много хора познават от участието й в „Ергенът“, празнува рожден ден. На 18 август тя навършва 32 години.

„Днес ще запаля само една свещичка – не за годините, не за хората, а за мен самата и за това, че майка ми ме е дарила с живот“, пише Виктория в своя Instagram профил.

Дамата си пожелава най-важното, а именно здраве. Тя вярва, че когато човек се чувства добре, всичко останало си идва само – „щастието, любовта, успехите и времето за нови мечти“.

„С тази свещичка затварям вратите, зад които стоят хора с големи обещания и никакви действия“, пише тя.

Виктория си обещава да пази светлината и обичта, които носи в себе си и да обича хората около себе си, да следва мечтите си и да превръща желанията си в реалност.

Макар да не успя да спечели сърцето на Алек в трети сезон на „Ергенът“, Виктория Асенова остави трайна следа в зрителите със смелите си изказвания по отношение на много от останалите участнички в предаването. Именно откритият й характер - директен и първичен, е това, с което феновете на предаването ще я запомнят.

Припомняме, че малко след като приключи риалитито, Виктория реши да оперира носа си. Още по време на предаването, тя обясни пред камерите, че не го харесва. През март дамата си направи операция в Турция. Виктория има естетични корекции по себе си и от преди това. Тя си е поставяла хиалурон в устните.

Числото 32 според нумерологията

32 често се свързва с харизма, комуникация и късмет в партньорствата.

Сборът на 3 и 2 е равен на 5, а числото 5 символизира свобода, приключения и промяна. Тоест, 32-рата година се смята за време на нови възможности и динамика.

В еврейската митология се говори за „32 пътеки на мъдростта“. Тоест числото може да се свърже със знание и духовно израстване.

Възрастта 32 често се възприема като период на утвърждаване – вече не си на прага на 30, но все още имаш младежка енергия и по-ясна визия за бъдещето.

