Ана-Шермин безспорно е една от най-провокативните участнички в „Ергенът: Любов в рая“. Тя е изключително самоуверена и не търпи чуждо мнение. И изисква много от мъжете – свикнала е да бъде ухажвана и постоянен център на внимание

Показателни за това са отношенията ѝ с Красимир. Тя често спори с бизнесмена, дори влиза с него в ненужни крайни пререкания. Ето защо се стига до момента, в който Краси е принуден „да вигне ръце“ и да отсече: „Все се кара, все иска скандали. Щом не харесва българските мъже, да си ходи в Израел.“

Всъщност това е и направила преди време Шермин. Дълги години тя живее в Израел, макар че причината за заминаването ѝ не е мъж, а майка ѝ, която се омъжва за евреин.

И все пак, Шермин често набляга на факта, че е имала връзки предимно с мъже, които не са от родната ѝ България. Контактувала е с редица световноизвестни личности, излизала е с Тайга и е била гадже на Алек Монополи.

Ана-Шермин често парадира и с външността си – тя има множество корекции по себе си, които ѝ вдъхват огромна самоувереност.

Но колкото и да се опитва да загърби миналото, то е факт. Шермин е родена в Ловеч и живее в града до около 10-годишната си възраст. Нещо, което явно напоследък все по-често ѝ припомнят – дотолкова, че се оказа принудена да заяви в социалните мрежи, че никога не е криела, че е родена в малкия град, който дори след заминаването си в чужбина често посещава, за да гостува на баба си.

Снимка: instagram/annametusheva

Във Facebook се появиха и редица снимки на Шермин от периода преди корекциите и пластичните операции. Та са споделени в профила ѝ, който тя поддържа под името Ани Бурачек – фамилията на руският ѝ приятел, с когото има 6-годишна връзка.

На снимките виждаме едно по-различна Шермин – с тъмна коса и значително по-естествена визия.

„И пак съм красива, с малък нос и хубави устни“, отново бърза да отговори на хилядите коментари и нападки Ана-Шермин. И за пореден път не оставя никакво съмнение за собствената си висока самооценка.

Вижте видеото, в което Шермин за пореден път влиза в спор с Красимир:



