/ Сезон 4 на Ергенът / Ергенът: Любов в рая

Киара и Краси в откровен сблъсък след банкета - чувствата излязоха наяве! (ВИДЕО)

Поводът отново се оказва Ана-Шермин
07 Октомври 2025
LadyZone.bg
Киара и Краси в откровен сблъсък след банкета - чувствата излязоха наяве! (ВИДЕО)

Киара и Красимир сдържаха емоциите си по време на банкета в епизод 22, но днес те излязоха на повърхността. Двамата се усамотиха на терасата, далеч от камерите, където обсъдиха поведението на Ана-Шермин.

Киара не остана доволна от поведението на Краси на банкета и беше откровена с него.

„Фигурата мъж някак си не я усетих“, сподели пред редакторите попфолк певицата.

Тя сподели на Краси недоволството си, след като той не се намеси и не защити Киара по време на „битката“ със словесни нападки на масата. Той пък отвърна, че няколко пъти е направил забележка на Шермин, но тя не е спряла. Красимир продължи, че не е сигурен в интереса на певицата и че не знае дали да продължи в двойка с нея.

Шермин заменя Краси - драми и ревност: Най-интересното в „Ергенът: Любов в рая“, еп. 22

„Понякога искам да останем насаме, да си поговоря с теб половин час, а ти не го намираш това време и ти го казвам честно – струва ми се, че си супер незаинтересована!“

Киара напълно отрече твърденията на Краси.

„Аз ти казвам „окей“ и в следващия момент те виждам нон-стоп навсякъде с нея. Тъпо е, разбираш ли? Все едно вие сте си женени, скарани и аз едва ли не влизам нарочно между вас“, каза певицата.

„Кръстчето ми е 56 см“ – и с какво още Шермин смята, че превъзхожда Киара (ВИДЕО)

Стигнаха ли до консенсус – вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

