Горещо в имението на любовта – скандали, ревност и нови приоритети в епизод 22 на „Ергенът: Любов в рая“.

Епизод 22 в имението на любовта започна с неочаквани обрати, напрежение и дори с нови любовни приоритети. Тази промяна разтърси основите на няколко зараждащи се връзки, а някои от участниците явно са на път да променят изцяло визията си за участие в предаването.

Не намират общ език

Драмите около Шермин не стихват, а център на скандала е нейната връзка с Краси. Както стана ясно, двамата все повече се отдалечават един от друг, а Краси дори започна да споделя оплакванията си пред останалите момичета. По нейни думи, той и Шермин „не намират общ език“, което е сериозен сигнал за проблеми в техните отношения. Изглежда, че напрежението и различните характери са започнали да си казват думата, а дали това ще доведе до край на комуникацията им, предстои да видим.

Снимка: bTV

Шермин хвърли око на Орлин

Докато Краси се чуди дали да даде шанс да опознае Киара, Шермин изненада всички с дързък ход по време на вечерния банкет в епизода. Тя публично демонстрира своя интерес към Орлин, заявявайки, че би му дала своята роза. Нещо повече – Орлин й отвърна със същото! Според него, те могат да „си говорят на различни теми“, което явно е по-ценно за него от настоящите му отношения с Натали. Този ход не само шокира присъстващите, но и постави под въпрос бъдещето на връзката между Орлин и Натали. Дали Шермин наистина ще успее да го отмъкне?

Джан-Микеле вдигна ръце от Габриела

Една от най-коментираните двойки също преживя сериозен катаклизъм. Джан-Микеле заяви, че „от тук нататък се оправяй сама“. Причината? Габриела го е „изложила пред всички“, когато по време на банкета е похвалила Петър като „джентълмен“, който се грижи за всички момичета. За Джан-Микеле това е унижение и знак, че тя не оценява неговите усилия, което го накара да сложи точка на отношенията им.

Ревност и бивши партньори

Напрежение имаше и между Кристина и Петър, но по доста класическа причина – ревност. Петър остана неприятно изненадан и видимо ревнуваше, когато Кристина реши да сподели подробности за отношенията си с бивши партньори. Този момент на неразбирателство показа, че дори във вече изградени връзки могат да възникнат трудни моменти. Дали откровеността на Кристина ще успее да успокои ревността на Петър или това е началото на по-сериозни проблеми?

