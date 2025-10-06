Вечерта е имението на „Ергенът: Любов в рая“ е към своя край. Но за емоциите край няма. В неочаквано пререкание влизат Джан Микеле и Габриела – двойката, която, поне привидно, изглежда толкова влюбена и непоколебима във взаимните си чувства.

Поводът за спора им е въпрос, отправен по време на банкета: „Има ли кавалер в тази къща?“

„За мен тук всеки е кавалер“, казва убедено Габриела и не пропуска да посочи Петър като особено изявен кавалер. Това мнение събужда бурна ревност у Джан-Микеле и малко по-късно той не пропуска да нападне своята любима.

„Може ли да кажеш, че не съм най-големия джентълмен!? Какви са тези глупости?“, започва той. „Всяка жена посочи собствения си кавалер, само ти не. Ще стана за смях пред хората. Моля те, не ме излагай пред цяла България."

Снимка: bTV

Габриела е изумена и смята, че не трябва да се реагира така за подобно нещо. „Защо е толкова важно какво мислят останалите?“, недоумява тя.

Но Джан Микеле е истински обиден и е готов да обърне гръб на Габриела. Заявява категорично: „Много съм сериозен и аз рози няма да давам. Остави ме на мира! Няма да позволявам да ме излагаш така в ефир! Дотук бях, може да сложиш точка на всичко. Пожелава ти да срещнеш много по-добър от мен. Все ми е тая."

Как реагира Габриела на тези думи и дали самата тя ще може да прости – вижте видеото.

