Отново настъпи време за банкет в „Ергенът: Любов в рая“! Обстановката бързо става гореща, а признанията все по-искрени. Ето какво разкриха участниците.
Още на първия въпрос, който беше „Колко ви се прави секс от 1 до 10“, отговорите бяха изненадващи – някои ниски, други прекалено високи.
„Покрай нас постоянно има красиви жени, така че десетобалната система определено понякога я чупим“, каза Петър.
На въпроса за груповия секс само един участник се осмели да си признае - Краси.
„Ако имаше един детектор на лъжата, щеше да се спука да пищи“, продължи той.
Следващият въпрос определено беше най-забавен както за участниците, така и за зрителите, а именно „Кое е най-нестандартното място, на което сте правили секс?“.
Отговорите бяха доста цветни. Ето част от най-шокиращите:
„В Хеопсовата пирамида и в гробницата на Рамзес III“ – Виктор
„В една градинка, в междублоково пространство“ – Дениз
„В солариум“ – Кристина
„Върху мотора ми на магистралата“ – Петър
„Опитах се на джет“ – Краси
„В близост до манастир“ – Калоян
Повечето от въпросите бяха в сексуалната тематика, а другите предизвикаха сериозно напрежение. Обидите също присъстваха на масата, а на прицел този път беше Виктория.
Ана-Шермин отново беше главно действащо лице на банкета, защото заедно с Краси отново имаха жестока караница.
Защо се скараха – вижте в следващото видео.
Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
