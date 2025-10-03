Отново настъпи време за банкет в „Ергенът: Любов в рая“! Обстановката бързо става гореща, а признанията все по-искрени. Ето какво разкриха участниците.

Още на първия въпрос, който беше „Колко ви се прави секс от 1 до 10“, отговорите бяха изненадващи – някои ниски, други прекалено високи.

„Покрай нас постоянно има красиви жени, така че десетобалната система определено понякога я чупим“, каза Петър.

На въпроса за груповия секс само един участник се осмели да си признае - Краси.

„Ако имаше един детектор на лъжата, щеше да се спука да пищи“, продължи той.

Следващият въпрос определено беше най-забавен както за участниците, така и за зрителите, а именно „Кое е най-нестандартното място, на което сте правили секс?“.

Отговорите бяха доста цветни. Ето част от най-шокиращите:

„В Хеопсовата пирамида и в гробницата на Рамзес III“ – Виктор

„В една градинка, в междублоково пространство“ – Дениз

„В солариум“ – Кристина

„Върху мотора ми на магистралата“ – Петър

„Опитах се на джет“ – Краси

„В близост до манастир“ – Калоян

Повечето от въпросите бяха в сексуалната тематика, а другите предизвикаха сериозно напрежение. Обидите също присъстваха на масата, а на прицел този път беше Виктория.

Ана-Шермин отново беше главно действащо лице на банкета, защото заедно с Краси отново имаха жестока караница.

Защо се скараха – вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

