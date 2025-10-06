Лекарят Пенко Обретенов напусна „Ергенът: Любов в рая“ с признанието, че не е успял да се отпусне и да разкрие истинската си същност. В първо откровено интервю за LadyZone.bg след предаването, той говори за срамежливостта си, лошия късмет с името си и уроците, които е научил за жените.

Пенко се записа в „Ергенът: Любов в рая“, за да открие любовта, воден от вярата, че специалното момиче може да бъде усетено със сърцето, без да е необходимо да отговаря на точни критерии. Но емоционалният климат в екзотичния рай се оказа твърде горещ.

„Чувствах се като бяла мечка в Сахара“, признава Пенко, визирайки постоянния срам и нуждата от време, за да се отпусне.

Защо Пенко не харесва да го наричат с цяло име?

Въпреки че не успя да срещне истинската любов, лекарят излиза от формата с няколко важни урока за себе си и за жените. Едно от най-личните признания на Пенко е свързано с неговото име. Кръстен на дядо си. Въпреки това, той признава, че не харесва името си и би го сменил, тъй като майка му се е колебаела между Пенко и Преслав.

По-важни обаче са изводите му за любовните отношения, базирани на последната му връзка, когато е поднасял на жената до себе си „всичко на тепсия“.

Според Пенко жените търсят стабилност, но когато я получат, започват да изискват повече. Той е категоричен, че има силно усещане за жените – коя носи добро сърце и коя търси само материални облаги.

„Важно е обаче и какво ще предложат те", смята Пенко за дамите.

Любим сладолед от България до Дубай

Пенко Обретенов определено е романтик. Като доказателство за това, той споделя мил спомен за романтичен жест, който е правил към своя любима. Носил е сладолед от България чак до Дубай. Този жест говори за дълбоката му отдаденост, която, за съжаление, не успя да прояви в имението на любовта.

Въпреки че не срещна момичето на живота си в шоуто, Пенко открива нещо важно за себе си – „трябва да държа езика си зад зъбите“. Каква жена иска да има до себе си Пенко и още любопитни отговори вижте във видеото ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK