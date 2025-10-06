По всичко изглежда, че спорът межу Шермин и Киара няма край. Словесните пререкания между двете жени не стихват – и са подкладени с още по-пълна сила от отправения към Шермин въпрос в рамките на вечерния банкет: „С какво превъзхождаш Киара?“

Въпросът предизвиква много усмивки и вълнения сред участниците, тъй като всички очакват да бъде последван от бурни коментари и остри нападки. Както се и оказва.

„То не се ли вижда?“, отговаря със смях Шермин. „Кръстчето ми е 56 см. Нека да проверим това на Киара!“

И продължава да набляга на факта, че говори пет езика, както и, че не си „върти задника“ по чалготеките.

Снимка: bTV

„Аз пък смятам, че и тя върти кючеци, но се смята от голямото „добро утро“, не остава длъжна Киара. И добавя, че човек не трябва да се сравнява с останалите и в никакъв случай не бива да изтъква само външността си – така, както прави Шермин.

„Освен това си комплексирана по външни белези, щом си тръгнала да правиш корекции“, допълва попфолк певицата.

„Всичко това е защото съм заплаха за Киара“, обобщава Шермин, която, както винаги, не пада по гръб.

Какви още нападки си размениха двете участнички и защо в крайна сметка Киара заяви: „Шермин е пълен въздух под налягане и е човек супер комплексиран“ – вижте във видеото.

