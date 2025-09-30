Красимир и Киара се отдадоха на своята първа среща с романтична вечеря и огнено шоу. Двамата имаха възможността да се опознаят и да споделят повече за тях самите и очакванията им в любовен план.

„До момента виждам доста плюсчета, не мога да кажа, че не е така, но ми е интересно какви са минусчетата“, каза Краси.

„Бих ти оставила това удоволствие сам да го разбереш“, отвърна попфолк певицата.

Тя продължи, че не е хубаво още в самото начало да се „разгърне като книга“. Краси сподели, че не желае жената до него да е токсична и ревнива, а Киара си призна, че ревнува единствено, ако ѝ се даде повод.

„При мен е по-лошо – аз се "самоизяждам", отколкото да "изяждам човека до мен“, признава тя.

Въпреки това, Краси каза, че би опитал с нея. Той разкри пред Киара, че усеща колко плавно вървят разговорите им, че намира много общи неща помежду им и че вижда „съответствие в характерите им“, въпреки че е твърде рано да прави заключения.

Двамата продължиха вечерта си със споделяне на мнения по различни въпроси, в това число и отношението на Шермин към Киара. Краси и Киара определено разчупиха лудовете.

Повече от срещата им – вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK