Напрежението в предаването „Ергенът: Любов в рая“ се усилва. Любовите се заявяват, стратегиите се излагат на показ, а това доведе до образуването на първия любовен триъгълник.

Епизод 17 бе истинско огледало на това, което прави реалити форматите толкова въздействащи — комбинация от емоции, скандали и предизвикателства.

1. Романтичен обяд между Габи и Калоян

В този епизод Габи и Калоян се насладиха на интимна среща — романтичен обяд, изпълнен с комплименти, усмивки и много приятни емоции. Габи изглеждаше истински щастлива от внимание и загрижеността на Калоян.

Снимка: bTV

Калоян от своя страна избра да бъде откровен — той заяви, че следващата крачка от негова страна, най-вероятно е влюбване. Това изказване придаде сериозна тежест на срещата им и обяви неговите намерения.

2. Перверзни игри със зарове

Епизодът предложи и провокативна игра с зарове — на зара се падат три думи, които участниците трябва да използват, избирайки партньор, с когото да изпълнят съответното „предизвикателство“.

Тази активност добави еротичен, игрив елемент към динамиката в имението на любовта, освен това създаде предпоставки за сближаване и разбира се, напрежение между някои участници.

3. Шермин облиза стъпалото на Хени

Снимка: bTV

Един от най-шокиращите моменти в епизод 17 бяха действията на Шермин. Тя активно се включваше в игрите, като дори облиза стъпалото на Хени. Между пръстите на крака бе поставен лимон за целта на предизвикателството.

4. Красимир и Шермин в любовен триъгълник

Отношенията между Красимир и Шермин преживяха силен трус в този епизод. Между тях се разрази словесна битка, в която Шермин го обвини, че „не е мъж, който си държи на думата“ — остър упрек, който постави под въпрос цялостното й доверие към него. причината за това беше проявата на интерес от Красимир към Киара. Красимир от своя страна заяви, че именно тя е направила първата стъпка за това да покани друг мъж на среща, което според него говори много за нейните намерения.

5. Киара — център на вниманието

Киара се очерта като силен играч в този епизод. Тя получи много внимание — не само чрез игрите, но и чрез разговорите и динамиката в дома на любовта. Кулминацията в нейното присъствие бе, че тя избра да обърне внимание на Красимир, което доведе до скандала между него и Шермин.

Името на Киара бе написано на един от заровете, което също предизвика напрежение от страна на Шермин. Тя не пропусна възможността да изкаже недоволството си, че Киара е в центъра на вниманието.

Мнението, което Шермин изказа в предаването за Киара вижте ето тук:

