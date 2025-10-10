Първият ден от раздялата на дамите и кавалерите от „Ергенът: Любов в рая“ определено не е особено благоприятен и за двата пола. Или поне за някои от тях.

Някои от жените се насладиха на компанията на новите ергени, докато други изразиха недоволство. Мъжете пък се отдадоха на интересни занимания, далеч от гаджетата си.

„Гадно е, скучно е без Петър“, сподели Кристина.

Габриела добави, че ѝ липсва Джан Микеле.

„Тази раздяла ще установи кои чувства са истински и кои не“, каза Габи. Тя продължи, че тя и нейните приятелки наистина усещат липсата на половинките си, докато останалите са се „отдали на живот“.

Натали и Лили Естер споделиха обяда си, както и няколко откровения за новодошлия ерген Радо.

„Нали се сещаш, че вторият ми избор може и да се е променил. Орлин също си има втори избор“, сподели Натали.

Хвърлихме поглед и върху мъжете и техните забавления в „изолацията“. Те се радваха на различни водни занимания – кану каяк, водно колело, плуване и други.

„Изключително съм изненадан колко можем да се забавляваме чисто по мъжки и детски“, сподели Петър. Орлин и Йовица споделиха подобни мнения. Дали ще продължи дълго разбирателството им - предстои да разберем.

С какво още се разсейват двата пола - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK