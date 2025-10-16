Епизод 29 на „Ергенът: Любов в рая“ предложи истински емоционален ураган! Докато мъжете се наслаждаваха на скаутски лагер, напрежението между тях ескалира до сериозен конфликт.

Момчетата се обединиха срещу Орлин, обвинявайки поведението му като „немъжко“. Момичетата пък започнаха да изпитват ревност и да коментират поведението една на друга като „непристойно“. Какво се случи в 29 епизод?

Момчетата срещу Орлин

В отговор на нападките Орлин заяви, че единственият човек, на когото може да разчита в целия формат, е Натали. Той не желае да споделя как се чувства и през какво преминава с момчетата. Дали това е заявка за по-сериозни отношения или просто търсене на съюзник? Предстои да видим!

Неочаквано привличане между Натали и Тихомир

Изглежда Натали започва да преосмисля чувствата си към Орлин. Въпреки че той търси нейното внимание и подкрепа повече от всякога, Натали изглежда е хвърлила око на друг. По време на разговор край басейна с Тихомир, тя призна в синхрон, че той е предизвикал у нея силни емоции и е събудил нов интерес.

Виктория отново ревнува

След романтичната си среща с Хени, Тихомир побърза да се върне при своята фаворитка – Виктория. Още на сутринта той заяви по-големия си интерес към нея, показвайки, че въпреки срещите си, тя остава неговият основен фокус. Въпреки това, Виктория беше видимо ядосана от забавянето му да се върне и да сподели подробности за срещата. Изглежда, че ще трябва да положи още усилия, за да спечели напълно доверието й. Ревността е силно чувство, особено в Рая!

Играта „Никога не съм…“

Една от най-напрегнатите сцени беше по време на играта „Никога не съм…“ на плажа. Ана-Шермин беше в центъра на вниманието със своите откровени отговори. Останалите момичета не скриха насмешката и хапливите си коментари, но Шермин остана абсолютно хладнокръвна и невъзмутима, продължавайки играта спокойно.

Това непукистко поведение, както и нейните домакински навици или по-скоро липсата им, на които останалите са станали свидетели, видимо подразниха останалите. Дениз изрази общото недоумение: „Кой мъж би искал такава жена и кой мъж не би бил отблъснат от това“.

