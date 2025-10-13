Ана-Шермин и Лъчезар се върнаха от своята романтична среща, на която успяха да се опознаят малко повече. Тя обаче не изглежда толкова въодушевена и развълнувана и сподели с приятелките си за своите впечатления.

"Мисля, че е видно, че ние живеем в два различни свята. Лъчезар никога досега не е бил в Дубай, а аз евентуално живея там", сподели Ана пред редакторите на предаването.

Тя продължи, че е останала изненадана, че той не знае за марката на скъпия часовник, който тя иска и че смята, че той всъщност не може да си го позволи. Въпреки това, тя призна, че разговорите им са вървяли плавно и приятно.

Шермин не получи одобрението на своите най-близки приятелки във вилата в рая и всички заедно продължиха да обсъждат Лъчезар с насмешка.

"Всъщност сега разбирам, че може би Красимир не е бил толкова лош вариант. Не може ли да нещо между Красимир и Лъчезар - да имаме общите теми, които имаме с Лъчезар и финансовото състояние на Красимир", продължи участничката.

Какво още сподели тя на момичетата - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

