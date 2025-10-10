Един от новите ергени – Лъчезар, успя да спечели вниманието на Ана-Шермин. Той не губеше време и реши да я покани на романтична среща. Двамата се отдадоха на разнообразни забавления и се опознаха по-добре.

Лъчезар не успя да наеме хеликоптер за началото на срещата с Ана, но я посрещна с голф-количка и косите ѝ се вееха досущ като на кабриолет.

„Ще му го простя, но ми трябва много, много повече, за да ме впечатли един мъж“, категорична е Ана-Шермин.

Двамата се отправиха към първото си занимание, а именно стрелба с лък. Шермин беше негативно настроена, но бързо нае бързина срещу противника си.

„Аз съм свикнала да стрелям с пистолети, с калашников също съм стреляла“, сподели участничката.

Тя и Лъчезар дори се обзаложиха – ако Ана спечели, то той трябва да ѝ купи скъп часовник. Той обаче не беше запознат с известния бранд.

След оспорваната стрелба, те се насочиха към местен ресторант, където имаха възможността да си говорят повече. Тя му разкри за предложението с пръстена от Красимир в епизод 1 на „Ергенът: Любов в рая“, както и за разочарованието, което е изпитала от отношенията им.

„Това, което най харесвам в Лъчезар е това, че се интересува от мен, като личност, а не само от външния ми вид“, сподели Шермин пред редакторите.

Цялата им среща вижте във видеото по-горе и в това тук:

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK