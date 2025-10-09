Лъчезар Енев от София е новият Ерген, който ще търси любовта в имението. Дали ще я открие?

Амбициозен, упорит и забавен, той обича да се развива и усъвършенства. Перфекционист е, държи на детайлите, но също така има силно чувство за хумор и креативност.

Снимка: Филип Станчев

Какво работи Лъчезар Енев?

Лъчезар е софтуерен инженер на висока позиция и има стабилен доход.

Лъчезар за любовта и връзките

Подхожда към живота с ясни цели и желание за развитие. В любовта обаче е предпазлив. В миналото е изпитвал силни чувства, но връзките му са завършили с разочарования. В последните две години се впуска в краткотрайни авантюри. Не допуска лесно жени до себе си, защото знае, че истинската любов изисква усилия.

Още преди 2 г. среща една от участничките в друг сезон на "Ергенът" - певицата Джия. Дали това е повлияло на желанието му да се включи във формата - можем дамо да гадаем.

Едно от хобитата им е да рисува.

Освен фитнес заниманията му, обича колоездене, кану, ски и разходки в планината. Обича да пътува. Има двама братя.

Дали Лъчезар ще открие любовта в романтичното риалити - предстои да видим.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

