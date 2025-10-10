За момичетата от "Ергенът: Любов в рая" е организиран специален купон, на който има изненада - трима нови ергени, които демонстрираха страстно отношение към дамите още със стъпването си в романтичното риалити.

Готови за горещ флирт, а защо не и за сериозна връзка, в любовното имение се озоваха фитнес инструкторът Тихомир и борсовият трейдър Радослав, с които момичетата се запознаха на партито под звездите на Родос. Към тях се присъедини и софтуерният инженер Лъчезар.

Но парти без музика не става! Каква музика слушат всички, докато се забавляват? Решихме да проверим на кои парчета момичетата си припяват и танцуват. Оказва се, че преобладаващите парчета са гръцки и турски. Има, разбира се, и други ритми, които раздвижват телата в имението на романтичното риалити. Вижте повече тук:

Докато момичетата се забавляват с танци и интересни разговори, момчетата обсъждат темата за ревността и проблемите с доверието. Междувременно Джан Микеле задава въпроса на мъжете колко пъти са били влюбени до момента и се започва дискусия на тема "влюбване" - така докато купонът при дамите е в разгара си, мъжете умуват какво е да си влюбен.

РАДОСЛАВ

Фитнес инструкторът Радослав е един от новодошлите ергени в имението, но не успява да остане там дори една нощ.

„Мъжете Дева сме като горчиво уиски – не сме за всеки. Иначе се превръщаш в евтина бира“. С тази култова реплика Радослав се опитва да впечатли Виктория и Филипа в "Ергенът: любов в рая", но желанието му удря на камък.

"Хайде сега, заучени фрази!" - отговаря на провокацията му Виктория. Това веднага кара новият ерген да влезе в лют спор, посочвайки, че репликата е авторска, защото той бил поет.

Неуместите му шеги и провокативното поведение правят обаче не просто неприятно впечатление на няколко от момичетата - с Габи се стига дори до инцидент.

След шеговита реплика на нейна страна, той се надвесва над нея, бута стола ѝ и я събаря. Това я разстройва особено много и се налага влизането на хора от продукцията в имението - моментално са взети мерки, с които се показва, че подобно държание няма да бъде толерирано, а Габриела получава извинение.

Така фитнес инструкторът Радослав, който демонстрира недопустимо поведение към инфлуенсърката, незабавно е отстранен от „Ергенът: Любов в рая“ още с влизането си.

Инцидентът повдига и по-сериозен въпрос - за насилието и отстояването на лично мнение.

Ана-Шермин бе една от участничките, която реагира светкавично на ситуацията - тя не само успокоява Габи, но и споделя своя история за домашно насилие в семейството й. Оказва се, че такова е имало между родителите й. Опитите от страна на майка й да потърси помощ от полицията обаче били осуетявани.

ТИХОМИР

Тихомир Литов е един от новите участници, които влизат, за да търсят любовта в "Ергенът: любов в рая". Докато момичетата са сами на парти, към тях се присъединяват не познатите им досега, а нови ергени.

Тихомир обича да пътува, да спортува и харесва кучета. Ентусиазиран и любознателен, иска да изследва нови хоризонти в любовта. Консервативен е и държи на моногамията. Търси не само първичното привличане, а дълбочината на характера. Романтична натура, Тихомир мечтае за единствената и неповторима любов, която да носи уют, топлина и емоционален пристан.

ЛЪЧЕЗАР

Лъчезар Енев от София пък е другият нов Ерген, който влиза, за да търси любовта в имението.

Амбициозен, упорит и забавен, той обича да се развива и усъвършенства. Перфекционист е, държи на детайлите, но също така има силно чувство за хумор и креативност. Подхожда към живота с ясни цели и желание за развитие.

В любовта обаче е предпазлив. В миналото е изпитвал силни чувства, но връзките му са завършили с разочарования. В последните две години се впуска в краткотрайни авантюри. Не допуска лесно жени до себе си, защото знае, че истинската любов изисква усилия.

Междувременно в имението на любовта възниква напрежение между Джан Микеле и Йовица, защото Микеле влиза с цигари в стаята, където Йовица спи. Между двамата избухва скандал.

По-късно водещата Райна се появява при момчетата с изненада. Тя им съобщава, че получават заслужено забавление - заминават на скаутски лагер. Те имат 5 минути, за да съберат нужния багаж. Всички очакват приключението с нетърпение. Дали при жените има нови мъже - този въпрос вълнува някои от момчетата.

На сутринта момичетата се събуждат и обсъждат партито от предната вечер. В къщата при тях е прекалено тихо. Дениз е "изпратена" на мисия до къщата на мъжете, но установява, че тях ги няма...

Вижте повече за "Ергенът: Любов в рая" в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK