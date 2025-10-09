Парти без музика - не става! За момичетата от "Ергенът: любов в рая" е организиран специален купон, на който има изненада - трима нови ергени.
Но каква музика слушат всички, докато се забавляват?
Решихме да проверим на кои парчета момичетата си припяват и танцуват. Ето и каква музика слушат в "Ергенът: любов в рая". Оказва се, че преобладаващите парчета са гръцки и турски. Има, разбира се, и други ритми, които раздвижват телата в имението на романтичното риалити.
- Таркан – Мерцедес
- Pali Pali - Thodoris Ferris
Гръцкият поп изпълнител е от Солун. Музиката му попада в жанра на мейнстрийм поп и има отличителен стил, който съчетава класически гръцки влияния с модерния поп. Песента има над 6,8 милиона слушания в Spotify към момента, според MyStreamCount.
- Quiet Confidence – Paul Richard Obrien Theo
- То kalokairi mou – Michalis Hatzigiannis
Заглавието “Το καλοκαίρι μου” означава “Моето лято”. Песента е част от албума Το καλύτερο ψέμα (To Kalitero Psema), който беше издаден на 27 юни 2010 г.
- La Tortua (feat.Alejandro sanz) - Shakira
- Аddicted to you - Shakira
Автори на парчето, освен Шакира, са El Cata, John Hill и Luis Fernando Ochoa. В стил меренге е типичното парче за летни партита. По-голяма част от песента е на испански. В Мексико песента достига № 1 в класациите Monitor Latino и получава платинен сертификат. Снимките на видеоклипа са правени в ранчо в Валенсия, Калифорния.
- Pes' To M'Ena Fili - Katy Garbi
Музиката определено разгорещи емоциите. Нови запознанства и срещи, голи до кръста мъже, танци край бара.
Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
