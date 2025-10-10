Освен че и тримата са популярни, Григор Димитров, Ана Шермин и Даниела Рупецова имат и друго общо - изискан вкус и афинитет към лукса. Българският тенис ас, колоритната участничка от "Ергенът: Любов в рая" и писателката от последния сезон на риалити формата "Ергенът" споделят обща слабост към бижутата на световноизвестна марка.

От корта до райските локации на романтичното предаване, четирилистната детелина на френски бранд за бижута е новият любим амулет на родните звезди.

Григор Димитров

Впечатляващата колекция от гривни на Григор Димитров от луксозната марка Van Cleef & Arpels е мечтата на всеки, който харесва висококачествени бижута. Брандът произвежда ограничени бройки от всички свои модели, което ги прави особено ценни за колекционерите.

Тенисистът ни често се появява с 3 гривни от марката, с по 4 или 5 мотива от детелини по дължината на каишката, изработени от различни скъпоценни камъни и видове метали. Четирилистните детелини са особено характерни за колекциите на Van Cleef.

Цената на такава гривна е приблизително £5,000 (паунда), а при две гривни общата цена възлиза на около 22 500 лева. Григор почти не се разделя с тези гривни - носи ги и на корта.

Такава гривна притежава и участничката Ана-Шермин в романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая".

Ана-Шермин

Колоритната участничка в романтичното риалити Шермин също притежава гривни на Van Cleef & Arpels с мотив „детелини“, подобно на тези, които носи Григор.

Не са известни детайли за цените, моделите или материалите, от които са изработени нейните бижута - дали са от колекция Vintage Alhambra, Perlé или друга.

Даниела Рупецова

Припомняме, че в сезон 4 на "Ергенът" авторката се бореше за сърцето на Мартин Елвиса, но двамата не продължиха взаимоотношенията си извън предаването.

В интервю в ефира на bTV за първото издание на формата "Ергенът: Любов в рая", Рупецова е забелязяна да носи бижу, което много напомня на моделите на същата марка, която носят тенистисът ни и Метушева. Нейното колие е златно, с висулка - черна детелинка.

Тук отново не е ясна цената и колекцията, от която е красивото колие.

Цялото интервю на Даниела в "Преди обед" - вижте в следващото видео.

