Любов, но извън „Ергенът“! Йоана Илиева и Мартин Елвиса, добре познати от четвърти сезон на романтичното риалити, са официално заедно отново.

Помните ли Йоана, която влезе в „Ергенът“ само заради Мартин Елвиса? И помните ли как той я отхвърли още на първата за нея церемония на розата? Шест месеца по-късно, след като предаването приключи, след обрат, достоен за холивудски сценарий, двамата отново са двойка. Връзката си разкриват за пръв път в „Надкаст“ при Верислав Туджаров и Неделчо Богданов.

Йоана и Мартин Елвиса

Любовта в живота понякога следва много по-заплетени и драматични пътища от тези в риалити форматите. Доказателството са Йоана и Мартин Елвиса. Двамата участници от четвъртия сезон на „Ергенът“ направиха изненадващо признание по време на гостуването си като коментатори на предаването „Traitors: Игра на предатели“ в „Надкаст“.

„В крайна сметка реших, че щом имам чувства към някого, не е ли редно да подновя комуникацията си с него“, казва Мартин.

Още с представянето, което правят Неделчо и Туджаров, стана ясно – Йоана и Мартин са двойка! Припомняме историята на двамата, която е повече от интригуваща. Йоана влезе във формата с ясната цел да спечели сърцето на Мартин, но той не й даде роза още на първата церемония. Това отхвърляне естествено нарани и огорчи Йоана, а след приключването на предаването двамата дълго време не поддържат никаква връзка.

Шест месеца след края на „Ергенът“ обаче нещата се променят. Двамата постепенно започват да си пишат, да общуват и с времето чувствата им се превръщат в сериозна връзка, която вече е официално обявена в интернет пространството.

Припомняме, че Йоана влезе в романтичното риалити като негова бивша приятелка, за да се бори за сърцето на Мартин. Той обаче не остана приятно изненадан от нейното решение. Така Йоана напусна предаването, след като остана без роза от него.

Мартин призна, че изживяването в „Ергенът“ му е помогнало да осъзнае много неща. Той коментира, че решението да даде шанс на Йоана е именно заради чувствата, които изпитва към нея. За да изчистят отношенията помежду си първо обаче се налага двамата да си простят определени ситуации и да започнат на чисто.

Така, въпреки първоначалното разочарование, мъжкото его и голямата гордост, Мартин преосмисля ситуацията и решава да последва сърцето си. Той официално представя своята половинка - Йоана Илиева.

