Приятелското настроение между мъжете бързо се развали. Орлин и Виктор отново влязоха в словесен сблъсък. „Кутията без тайни“ се оказва истински тест за отношенията в рая.

Въпросите провокираха сериозна конфронтация между двама от мъжете, които се бяха събрали край огъня. Виктор твърди, че Орлин и Натали са сключили „устен договор“, чрез който двамата са отворени към „по-добри опции“, ако влязат по-подходящи хора за тях в предаването.

Орлин не отстъпи и не позволи да се твърдят такива неща.

„Аз смятах, че тук имам приятели. За съжаление това, което виждам няколко пъти е актьорска игра“, сподели на всички музикалният продуцент.

Орлин Софрониев от

Той смята, че останалите мъже се държат различно, когато си говорят насаме и когато ги снимат камери. Орлин пожелала да проведат този разговор и пред половинките си, но Виктор прие това като недостойна постъпка и смята, че той иска да унижи останалите.

Нападките продължиха между тях двамата. Част от мъжете подкрепиха позицията на Виктор.

„Сякаш всички, като една групичка, се агресират и се ориентират срещу мен, което е нелепо, защото от Виктор бих искал да видя такова поведение срещу Джани или Краси, когато те го провокират“, сподели пред камерите Орлин.

„Цялата къща вече говори, че си гей!“ Скандал между мъжете в „Ергенът: Любов в рая“ (ВИДЕО)

Целия им спор - вижте в следващото видео.

Шермин иска втори пръстен, а Виктория ревнува – най-горещото в „Ергенът: Любов в рая“, еп. 27

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK 