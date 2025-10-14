Приятелското настроение между мъжете бързо се развали. Орлин и Виктор отново влязоха в словесен сблъсък. „Кутията без тайни“ се оказва истински тест за отношенията в рая.

Въпросите провокираха сериозна конфронтация между двама от мъжете, които се бяха събрали край огъня. Виктор твърди, че Орлин и Натали са сключили „устен договор“, чрез който двамата са отворени към „по-добри опции“, ако влязат по-подходящи хора за тях в предаването.

Орлин не отстъпи и не позволи да се твърдят такива неща.

„Аз смятах, че тук имам приятели. За съжаление това, което виждам няколко пъти е актьорска игра“, сподели на всички музикалният продуцент.

Той смята, че останалите мъже се държат различно, когато си говорят насаме и когато ги снимат камери. Орлин пожелала да проведат този разговор и пред половинките си, но Виктор прие това като недостойна постъпка и смята, че той иска да унижи останалите.

Нападките продължиха между тях двамата. Част от мъжете подкрепиха позицията на Виктор.

„Сякаш всички, като една групичка, се агресират и се ориентират срещу мен, което е нелепо, защото от Виктор бих искал да видя такова поведение срещу Джани или Краси, когато те го провокират“, сподели пред камерите Орлин.

