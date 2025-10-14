Епизод 27 на риалити формата „Ергенът: Любов в рая“ донесе поредица от напрегнати моменти, сложни дилеми и върхови емоции, които разтърсиха къщата и поставиха участниците пред сериозни избори.

Не пропускайте да разберете най-любопитното от предаването. Ето какво се случи в епизод 27.

Красимир иска да излезе от любовен триъгълник

Красимир, който вече даде пръстен на Ана-Шермин, се озова пред неочакван любовен лабиринт. Напрежението между „питомното“ – в лицето на Ана-Шермин, и „дивото“ – примамливата Киара, става все по-голямо. Ергенът открито сподели своите колебания, признавайки, че не иска да променя избора си твърде често. Основният му страх обаче е, че ако се насочи към Киара, тя може бързо да го замени, оставяйки го сам. Предстои да видим кой е изборът, който ще надделее – сигурността или предизвикателството?

Снимка: Screenshot

Ана-Шермин отваря сърцето си

Снимка: Филип Станчев

Въпреки че вече има пръстен от Красимир, Ана-Шермин прие поканата за среща с Лъчезар, което се оказа важен момент за нея. Тя сподели, че Лъчезар й допада и има възможност да го опознае по-добре. Все пак, за да спечели сърцето й, Лъчезар ще трябва да се постарае за пръстен, тъй като Ана-Шермин държи на вече полученото си обещание. Срещата им намеква за потенциален любовен триъгълник, който ще държи зрителите в напрежение.

Орлин е сам най-големият си враг!

Снимка: bTV

След един изпълнен с емоции ден по мъжки, ергените проведоха откровен разговор, в който единодушно се обединиха около мнението на Виктор. Той не спести критиките си към Орлин.

„Орли, ти сам си си най-големият враг тук, братле. Цялата къща вече говори, че си гей, че не знаеш как да се държиш с жените“, сподели Виктор.

Виктория избухва от ревност

Снимка: Screenshot

Ревността запали искра между новите участници. Виктория, която се присъедини по-късно към формата, прояви силна ревност към Тихомир, друг от новите, след като той отиде на среща с Хени. Нервите на Виктория бяха опънати до краен предел, като тя броеше всяка минута от срещата им с помощта на часовниците на други участници. Този епизод доказва, че дори и новите участници бързо се потапят във водовъртежа на любовните страсти и съперничеството в рая.

След тези драматични разкрития, очакваме с нетърпение следващия епизод, за да разберем как ще се развият сложните отношения и дали Красимир ще намери изход от своята дилема.

