Поредна вечер в "изолация" - мъжете стават все по-открити и сближени един към друг. Красимир и Джан Микеле проведоха откровен разговор за избора, който трябва да направи Краси, а Джани му беше доверен съветник.

Красимир сподели, че се чувства "зареден с нови сили, за да се върне в къщата". Джани го попита дали времето далеч от рая само, сред мъже, му е помогнало да вземе решение за своята избраница в рая.

Той отговори, че това време наистина му е помогнало да се отпусне и заяви, че "везните са наклонени", но въпреки това, няма готов отговор.

"Бъркам в торбата със змиите, взимам едната – по-малката отрова", продължи той пред своя събеседник.

Двамата отново засегнаха темата за отношенията му с Ана-Шермин, както и за тези, които започнаха с попфолк певицата Киара.

"Искам да разбера кой какво иска, коя играе театър", каза Краси.

Той е несигурен в намеренията на Киара и все още не може да прецени и не иска да бъде "опитно зайче". От друга страна не харесва скандалите, които му вдига Шермин постоянно. Джан Микеле също каза, че не вижда позитивна промяна.

"Ако не усетя нито едната, нито другата, ще откажа розата и ще си тръгна", сподели Красимир.

Целият им разговор - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

