Ана-Шермин отново успява да привлече вниманието върху себе си. Чрез поредна провокативна публикация в социалните мрежи, младата жена акцентира, този път, върху своя турски произход.

Тя набляга на факта, че от страна на своя баща е свързана с южната ни съседка.

„Турска кръв тече завинаги във вените ми – нещо, с което съм изключително горда“, заявява Шермин към снимката която споделя – на двама си родители, от момента на сватбеното им тържество.

Допълва още и, че фамилията ѝ е турска, както и че владее свободно езика на своя баща.

И в типичния си, насочен към постоянно себеизразяване и изтъкване, стил, Шермин се впуска и в „лирични отклонения“: затова как семейството ѝ е част от Османската империя, „една от най-великите империи, съществували някога“.

Снимка: instagram/annametusheva

Шермин обаче не спира дотук и бърза да добави, че независимо от произхода си и детството в България, тя все пак е свързана основно с Израел. И се чувства израелка.

„Израснала съм там, от 10 до 26-годишната си възраст. Там е минал целият ми съзнателен живот – училище, приятели, език, култура. Заради втория съпруг на майка ми винаги сме спазвали еврейските празници, така че напълно естествено е да се чувствам израелка“, категорична е Ана-Шермин.

Снимка: instagram/annametusheva

Наскоро колоритната участничка от „Ергенът: Любов в рая“ сподели снимки, на които позира заедно със своята майка Татяна - по повод рождения ѝ ден. Двете жени впечатлиха с приликата си и с добре поддържания външен вид.

"Моята майка е по-добра от вашите!" написа към публикацията Шермин, не пропускайки отново да провокира.

Да си припомним още от цветущите изказвания на Шермин - чрез видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK