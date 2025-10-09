Безспорно Ана-Шермин се откроява ярко сред останалите участнички в „Ергенът: Любов в рая“. Тя впечатлява не само с визия, но и със силно присъствие. Никога не се страхува да заяви себе си и да поиска всичко и на всяка цена - включително и вниманието на мъжете около себе си.

Поведението на Шермин вероятно е продиктувано от нейното възпитание. Тя е отгледана от майка си Татяна Димитрова в родния ѝ град Ловеч, а от 10-годишната възраст живее в Израел. Причината за това е именно майката, която се омъжва за евреин.

И както гласи известната поговорка: „Крушата не пада по-далеч от дървото.“ Това важи с пълна сила за Шермин и нейната майка.

Двете жени наистина впечатляват с приликата си и с добре поддържания външен вид. И ако съдим от снимките, публикувани в социалните мрежи, те биха могли да бъдат възприети по-скоро като сестри, отколкото като родител и дете.

Наскоро Шермин засвидетелства обичта към жената, която я е отгледала, публикувайки мил поздрав в профила си в Instagram по повод рождения ѝ ден.

Към видео, което показва, че са в клуб, обградени от балони, близки хора и популярни попфолк изпълнители, Шермин, в характерния си краен стил пише: „Моята майка е по-добра от вашите!“

Татяна не разкрива много информация в профилите си в социалните мрежи. Представя се като „българка, която живее в Израел“ и „горда майка“.

Споделя само няколко свои снимки от 2020 г. насам. Малко са, но са достатъчни, за да я представят – като привлекателна, сексапилна жена, която, очевидно знае какво търси и иска.

Интересни моменти от участието на Шермин в „Ергенът: Любов в рая“, гледайте във видеото:



