По-голямата дъщеря на поп фолк изпълнителката Емилия навърши 9. Мира отпразнува рождения си ден със свои приятели, а темата на партито бе диско. Украсата, както и тортата бяха подчинени на блясъка, диско топките и сребристите елементи.

43-годишната певица не успя да скрие гордостта си като майка и сподели вълнуващи кадри от празненството.

„Мира вече e на 9. Благодарим на всички наши приятели и дечица, че направиха празника ни весел и забавен“, написа поп фолк изпълнителката.

Снимка: Instagram

Дъщерята на Емилия мечтаела за точно такова парти на тема диско и „тя беше истински щастлива“, допълни гордата майка, която описа своята по-голяма принцеса със затрогващи думи: „Толкова е жизнерадостна и будна. Толкова ме обича и е толкова мила. Тя е моята прекрасна Мира. Обичам те безкрайно!“

В началото на септември 43-годишната блондинка имаше друг повод за празненство – по-малката й дъщеря Жоржина беше кръстена. Певицата сподели трогателни кадри от нежната атмосфера на партито,

„Малка, сладка Жоржина, бъди благословена!“, написа щастливата майка.

Снимка: Instagram

Емилия има 3 деца. През 2008 година ражда сина си Иван. На 3 октомври 2016 г. се появява и Мира. Първите й две деца са от Коко Динев. През 2018 година певицата се омъжва за Жорж Башур, а през 2022 г. му ражда дъщеря – Жоржина. Семейството преживява тежко трагедията, в която през 2018 г. в автомобилна катастрофа загива синът на Башур – Феди. Жорж има и още едно дете - дъщеря София, която е от предишен негов брак.

