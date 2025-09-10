Попфолк певицата Емилия, Николета Лозанова и актьорът Филип Буков са сред известните, които през 2025 г. отпразнуваха кръщенетата на своите деца и близки. Всеки от тях превърна този специален ден в запомнящо се събитие – от скромни ритуали в храма до пищни тържества с впечатляваща украса.

Светото тайнство носи много вяра и трепет, а когато звездите празнуват този момент, той се превръща в истински спектакъл от емоции и красота. От нежните пастелни тонове на празника на Емилия до закачливото признание на Филип Буков - тази година известните показаха, че кръщенето може да бъде едновременно свято и стилно преживяване.

Певицата Емилия

Попфолк звездата Емилия отпразнува по специален начин кръщенето на своята дъщеричка Жоржина, която вече е християнче. Певицата сподели трогателни кадри от празненството в Instagram, където показа както нежната атмосфера на партито, така и силните емоции, които са съпътствали този важен момент за семейството. В описанието Емилия цитира стихотворението „Християнче съм по вяра“ на българската поетеса и учителка Людмила Андровска – символичен жест, с който подчерта вярата и духовната стойност на събитието.

„Малка, сладка Жоржина, бъди благословена!“, пише щастливата майка.

Кръщенето на малката принцеса е в катедралния храм „Света Неделя“ в София. Партито по повод кръщенето е в пастелни тонове. Арка от балони в лилаво, розово, жълто и зелено се простира в заведението, което Емилия е избрала за специалния повод.

Даниел и Атанасия Бачорски

На 3 септември кръщене на по-малкия си син направиха Даниел и Атанасия Бачорски. Празненството на семейството изглежда по внушителен начин. Даниел Бачорски публикува кадри в социалните си мрежи, на които се вижда огромната зала с невероятна украса по повод празника. Цветовете, на които са заложили с Атанасия са бяло и черно. Така са облечени и самите родители, както и малкият Боян.

Филип Буков стана кръстник

Друго популярно лице също бе на кръщене през септември. Филип Буков влезе в нова роля и не на актьорската сцена, а в свето тайнство Кръщение във Варна. Той стана кръстник на детето на близки негови приятели.

„Нагърбих се с една нелека задача. Да му мисли детето!“, пише Буков в своя Instagram.

Николета Лозанова и Николай Михайлов

Николета Лозанова също си има християнче. През първия уикенд на септември майката направи кръщене на Борислава.

„Благословени сме, че ви имаме в живота си и всеки един, който уважи този толкова важен за семейството ни ден има своя не малък принос да сме днес заедно, да сме щастливи, обичащи се, благословени“, пише тя в социалните си мрежи.

Кръщенетата на децата на известните през 2025

Мила Савова и Сами Хосни направиха кръщенета на двете си деца – Тарек и Сорая. Двете деца бяха кръстени в рамките на две седмици. Тарек стана истинско християнче точно на 1 юни. Кръщенето на Сорая е в края на същия месец бе на 19 юли. Кръстниците на децата са различни.

Радостина и Георги Костадинови

„Мис България“ 2015, позната като Радостина Тодорова и съпругът й Георги Костадинов направиха кръщене на сина си Георги малко по-рано през лятото. Щастливите родители също отбелязаха специалния повод с празненство.

„Георги прие християнската вяра. Вече всичко е на мястото си в сърцата ни“, написа тогава Радостина в социалните си мрежи.

Росица Пейчева и Николай Петров

Народната певица Росица Пейчева кръсти малкият си син Жори точно на Гергьовден тази година. Негов кръстник стана гримьорът Борислав Соколов-Бони.

„Честито Свето кръщение, мило наше момче Георги! Здраве, късмет и Божия благословия, сине!“, написа Росица Пейчева тогава под серията от снимки и видеа в социалните мрежи.

Даяна Ханджиева и Кристиян Ставрев

През януари 2025 г. обичаната българска актриса Даяна Ханджиева също кръсти сина си. по повода тя организира приказно събитие за малкия Антони, което се е превърнало в огромен празник за цялото семейство.

„Вече си имаме християнче, отпразнувано като в приказка“, написа Ханджиева към снимките, които сподели.

