Все по-често певиците Емилия и Преслава публикуват снимки с най-близките си.

Децата на певицата Емилия

Първородният й син Иван, който се ражда на 11 май 2008 г. Той е плод на любовта й с Коко Динев.

Второто й дете е Мира, която се появява на бял свят на 3 октомври 2016 г. – също от връзката с Коко Динев.

След раздялата на Емилия и Коко Динев, певицата намира нова любов в лицето на бизнесмена Жорж Башур. Двамата сключват брак през юли 2018 г. Плод на любовта им е дъщеричката им Жоржина, която се ражда на 10 февруари 2022 г.

Доведени деца

Семейството им е голямо, защото присъстват и още деца — София, която е доведена дъщеря от предишен брак на Жорж Башур, както и Феди, който за огромно съжаление загива при трагичен инцидент през 2018 г.

Певицата често публикува снимки и споделя лични моменти от живота си в социалните мрежи. Емилия разказва за една от последните семейни почивки, на които се наслаждава на време, прекарано с най-близките си. На кадрите в Instagram, които споделя, се вижда, че Емилия, любимият й, децата им – Иван, Мира и доведената София са на почивка. Няколко седмици по-рано отново всички заедно бяха в Париж. На всички споделени кадри се вижда най-малката дъщеричка на двойката, чието лице често прикриват със стикер – на сърце или цвете. На снимките до Емилия и любимият й винаги стои и доведената дъщеря – София.

Децата на Преслава

Певицата Преслава също показва най-близките си хора. Тя споделя кадри с тийнейджър на около 14 г. Той е син на половинката й Павел от предишен брак.

От края на 2017 г. певицата е в сериозна връзка с бизнесмена Павел Лазаров. През 2025 г. се появиха и слухове в медийното пространство, че двамата са сключили тайна сватбена церемония. По повод рождения ден на малката Паола, Преслава публикува кадри с любимия си и двете деца.

