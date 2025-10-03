Жегата край басейна далеч не беше само заради силното Слънце! Ана-Шермин и Красимир отново си размениха горещи словесни нападки. Двамата за пореден път не успяха да се разберат. Този път тя не се примири със ситуацията и потърси съвет от приятелките си.

Шермин се обърна към Дениз и Габи за обективно мнение.

„Аз нямам никакъв проблем, ако не съм права да се извиня, но аз винаги съм права“, каза Ана.

Въпреки всички дрязги, тя не остава без надежда за отношенията ѝ с Краси: „Просто имаме несходство в характерите. Ако успеем да изгладим тези неща, можем да сме много добра двойка“.

„Трябва малко по-леко да го караш, че го юркаш чат-пат. Гадничка си си, гаден характер“, съветва я Габи.

„Той ако е постоянно под стрес и напрежение, няма как да се отпусне“, споделя Дениз.

Тя послуша момичетата и отчасти превъзмогна себе си, въпреки че ѝ беше много трудно. Стигнаха ли до консенсус обаче?

Шермин се насочи към стаята на Краси. Изненадващо, тя предложи своето извинение на ергена. Въпреки това, той остана с резерви към нея. Той призна, че наистина е обиден от отношението ѝ и начина, по който го излага пред останалите.

„Мисля, че аз вече направих крачката като зрял човек да говоря с него и щом дори и сега той отново не може да комуникира, и да покаже някакви чувства, за да стигнем до някакъв консенсус, това значи, че не трябва да сме заедно.“, заяви пред камерите участничката.

