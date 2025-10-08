Ана-Шермин Метушева е едно от момичетата, които се впускат да намерят любовта в приключението „Ергенът: Любов в рая“. Дамата определя себе си като любознателна и искрена. Дали ще успее да покаже тези свои качества в имението на любовта, предстои да разберем.

Освен лукс и пръстени с диаманти, Шермин обича да хапва ягоди, а любимият й цвят е бял. Какво още ни споделя тя - вижте в поредицата ни „Лексикон“.

Лексикон

Коя черта в характера си харесваш най-много?

Харесвам в себе си любознателността, искреността и това, че винаги съм готова за нови приключения, без да се страхувам от рисковете.

Ако можеше да изживееш 1 ден като която и да е жена/мъж в света – коя/й би избрала?

Впечатлява ме историята на Грейс Кели – смелостта ѝ и решението в пика на кариерата си да се премести в изцяло нов свят. Това ми напомня на моя характер. А фактът, че по-късно, въпреки статута си на принцеса, тя решава да се завърне на холивудската сцена и да застане срещу наложените норми от монархията, е още едно действие, което силно резонира с мен.

На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

Бих искала да ги науча на емпатия, любов и постоянство. Винаги да помагат, но и да не забравят да пазят личните си граници, да не ги нарушават за никого и винаги да вярват, че заслужават най-доброто.

Какъв съвет би дала на 18-годишното си Аз?

Поставяй си цели и действай. Вярвай в себе си, защото получаваш толкова, колкото вярваш, че заслужаваш. И никога не забравяй – семейството е най-важното.

Какво е любовта за теб сега?

Любовта е навсякъде, колкото и клиширано да звучи. Но ако говорим за любовта между мъж и жена – тя е да се чувстваш приета такава, каквато си, разбрана и защитена. За мен любовта на един мъж се показва в това дали умее да поема отговорност и дали любимите му хора се чувстват защитени, когато той е до тях.

Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Общата ми култура и способността да разговарям на различни теми. Повечето хора се изненадват от това, защото често съдят по „опаковката“, а не по съдържанието.

Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвала да впечатлиш някого?

Когато не съм била себе си.

Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?

Сърце, корона, зодия Овен, роза, огън, целувка и самолет.

Любим плод

Ягода

Любима песен

One in a Million – Bruno Mars

Любим цвят

Бял

Футболен отбор

Нямам фаворит, но бих подкрепила този, който харесва бъдещият ми съпруг.

Как протича участието й до момента?

Ана-Шермин Метушева от Ловеч, се превърна в една от най-коментираните фигури в „Ергенът: Любов в рая“. С култовите си изказвания и директен подход, тя постоянно създава напрежение и интриги в имението на любовта. Ето най-любопитното, което се случва с нея в предаването до момента.

„Най-леката жена“ в „Ергенът: Любов в рая“

Шермин бързо се наложи като участничката с най-провокативно поведение. Тя многократно твърди, че е „най-леката жена в шоуто“, с най-перфектна фигура и тежи около 48 килограма. Нейните изказвания често са повод за скандали. Едно то тях е фактът, че „Кръстчето ми е 56 см“. с подобни реплики Шермин често изтъква с какво превъзхожда конкуренцията.

Любовните драми на Шермин

В любовен план Шермин е център на вниманието вече на няколко фронта в предаването. Още в началото тя показа интерес към бизнесмена Красимир. След като Краси й падна на коляно и й подари пръстен с диамант, Шермин започна да изисква все повече от него. В определен момент Краси започна да се засяга и да отговаря на нападките и изискванията на дамата, а това беше предпоставка за развитието на техните отношения. Постепенно двамата започнаха да се отдалечават един от друг. Краси се оплаква на Джан-Микеле, а Шермин на момичетата Дениз и Габи.

Шермин влезе в открит конфликт с Киара именно заради Краси. По време на вечерен банкет в предаването, тя отправи остри коментари срещу Киара, като се опитваше да изтъкне, че я превъзхожда. Киара се опита да потуши скандала, но по-късно на същата вечер се оплака на Краси.

Друг основен момент за участието на Шермин е заявяването на интереса й към Орлин. Тя е на път да отмъкне ергена от Натали. Шермин смело заяви, че би дала своята роза на Орлин. А той от своя страна й отговори, че би й дал неговата роза, за да я опознае по-добре. Ще замени ли Шермин, Краси с Орлин, предстои да видим.

Снимка: bTV

