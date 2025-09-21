В Царево беше монтирана първата у нас пейка, специално проектирана за кърмачки. Иновативното съоръжение, което предлага въртяща се седалка за максимален комфорт и уединение, бе дарено на местната община от баща и син - Георги и Даниел Бъчварови.

Кърменето навън не е срамно

Пейката - помощник за всички майки кърмачки се намира в близост до детската площадка срещу сградата на Районния съд и вече привлича вниманието на семейства с малки деца, които оценяват удобството, което предоставя. "С гордост Ви показваме първата пейка с въртяща се седалка за кърмене и я даряваме на Община Царево. Така моят роден град стана не само първото място в България, но и в света, което притежава този уникален елемент от градската среда – символ на грижа, иновация и обществено внимание към семействата" сподели Даниел Бъчваров по време на представянето.

Комфорт и уют, създанени с мисъл

Зад дизайна на пейката стои талантливата бургаска дизайнерка Таня Анестиева, позната като създател на известните пейки-книги, разположени в няколко български града. Нейната концепция съчетава функционалност с естетика, превръщайки градските пространства в по-приветливи, интересни и удобни за всички.

Пейката е монтирана специално непосредствено до детската площадка и цели да улесни майките при кърмене и грижи за малките им деца на открито. Дарението на семейството Бъчварови е изключително ценен и важен жест за подобряване на градската среда и подкрепа на семействата в Царево.

Снимка: Фейсбук - Община Царево

