Виктория и един от новите ергени – Тихомир, бързо си допаднаха. Още при запознанството им, те установиха, че имат много общи неща и теми на разговор. Участничката изрази своите симпатии към него, но какво търси той във вилата на любовта?

В епизод 26 двамата отново намериха време да се усамотят и да си поговорят насаме. Опознавателните въпроси продължават, но вече са малко по-лични. Виктория задълба в темата за предишните връзки и гаджета. Тя го попита от колко време не е бил обвързан.

Тихомир беше напълно откровен с нея, въпреки че имаше известно притеснение да довери тази информация на Виктория.

„Никога не съм имал сериозна връзка през живота си“, сподели новодошлият участник.

Този отговор създаде сериозно притеснение у Виктория, но тя продължава да таи надежди за добър развой на събитията.

Въпреки липсата му на опит, той остана категоричен, че иска да намери човека, на който „може да се отдаде по този начин“. Той ѝ потвърди, че до момента е имал предимно „сексуални забавления“.

„Изглеждаш като мъж, който всяка вечер е с различна“, заяви Виктория.

