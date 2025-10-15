В „Ергенът: Любов в рая“ не липсват не само страсти и драми, но и истински бисери на словото. От неволни гафове до остроумни подмятания, участниците превръщат дори и най-напрегнатия момент в забавен.
Най-забавните гафове от епизод 29 на романтичното риалити:
Бисери
Виктория за Тихомир
„Ти по-добра от мен няма да намериш, ти такава в реалния живот само ще си мечтаеш да бъдеш с мен, сигурно ми гледа от сутрин до обед Instagram и се моли да бъде с такава като мен!“
Габи
„Пър си намери гадже и го изгуби в рамките на 6 часа.“
Шермин
„Брад Пит ще влезе и ще иска Пър."
Шермин
„Сега вместо да коментирам Сен Тропе, можеше да съм на Сен Тропе, а не тук, с балони.“
Габи
„Сутринта е Ани, след обяд като пийне става Шармани, а точно преди лягане е Шермин.“
Радо за Шермин
„Ако някой иска да я срещне на живо, трябва да се поразходте до Дубай.“
Шермин
„И да се смеете и да не се смеете, партитата в Дубай са по-яки от столичните!“
Виктория
„Шермин е "момичето среща" – всеки я кани, всеки я влачи и накрая като я върнат, никой не я ще!“
Виктория за срещата на Радо и Шермин
„То ще се веят едни екстеншъни... само дано не се оплетат в перката на хеликоптера.“
Повече - вижте в следващото видео.
