Поредният епизод на романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“ отново успя да изненада – както зрители, така и участници. Станахме свидетели на сложни взаимоотношения, крайни емоции и дори прекратени приятелства.

Ето всичко най-пикантно, което се случи в епизод 28 на шоуто.

Нова любовна драма

Нещата не вървят по план за Виктория – тя не е доволна от начина , по който се развиват отношенията между Хени и Тихомир. Давамата имат своята първа среща, от която остават видимо доволни – усмихнати и с добри впечатления един от друг.

Това води до интересен разговор между Габи и Виктория. „Ти какво се озърташ? Направи му два скандала и си го върни“, е съветът на Габи към инфлуенсърката. По всичко изглежда, че двете момичета са стават все по-близки и дори вече разменят прегръдки.

А Шермин, разбира се, не пропуска да се намеси и да даде своето крайно мнение - този път за Тихомир: „Той ми изглежда малко вятърничав, очите му шарят навсякъде…“

Стабилните отношения между Натали и Орлин

От известно време мъжете и жените в имението на любовта живеят разделени. Това дава повод за много размисли и разговори – най-вече за сложните емоционални отношения.

Орлин е крайно откровен. Той споделя, че не се притеснява, че е далеч от избраницата си Натали и че никога не би я „заменил“ с друга.

Самата Натали също потвърждава, провокирана от останалите участнички, че не се съмнява в чувствата на младия мъж и е убедена, че двамата имат „чудесно разбирателство“.

Двойки без бъдеще

Това е една от най-любопитните теми, която мъжете подхващат с падането на нощта. Те седят около запаления огън и разискват въпроса: „Коя от двойките няма да издържи на изпитанията на реалния живот“.

Единодушно, на първо място посочват Натали и Орлин. Според тях общо бъдеще няма и за Петър и Кристина и Виктор и Дениз.

Снимка: bTV

Приятелство, подложено на изпитания

Отношенията между Орлин и Виктор взимат краен обрат. Двамата мъже влизат в неочакван словесен сблъсък.

В основата на всичко отново са любовните взаимоотношения. Виктор твърди, че Орлин и Натали са сключили „устен договор“ за отворена връзка – което им дава възможност да търсят „по-добри опции“, ако влязат по-подходящи хора за тях в предаването.

Орлин е категоричен, че това не е така и не позволява да се твърдят подобни неща. „Смятах, че тук имам приятели. За съжаление това, което виждам, вече няколко пъти, е актьорска игра“, сподели разочарованието си музикалният продуцент.

Какво още сподели Орлин - гледайте във видеото:

