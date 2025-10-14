Хени и Тихомир се върнаха от своята първа среща с широки усмивки и добри впечатления. Останалите участници започнаха да нажежават обстановката за Виктория, която не скри своите емоции за мъжа, когото си е харесала.

Инфлуенсърската отрече да изпитва интерес да разбере как двамата са си прекарали, но държи лично Тихомир да ѝ сподели повече за емоциите си.

„По това, което виждам, нещата не ми харесват“, заяви пред камерите тя.

Реакциите на другите в рая бяха предимно щастливи за Хени и Тихомир, докато някои останаха съпричастни към Виктория и начина, по който тя се чувства.

Хени и Тихомир разказаха пред всички как са си прекарали заедно, но Габи и Виктория проведоха по-интересен разговор.

„Ти какво се озърташ? Направи му два скандала и си го върни“, Габи съветва инфлуенсърката.

Тази близост между двете момичета пое в неочаквана посока – двете си говориха много повече от обикновено и дори споделиха няколко прегръдки.

„Ето това е разврат на събитията“, коментира Габи с Вики.

Тихомир дочу разговора на участничките и обеща на Виктория да ѝ даде обяснение, въпреки че тя очаква да си тръгне. Ана-Шермин също изрази мнение:

„Той ми изглежда малко вятърничав, усмихнат, очите му шарят навсякъде…“

Целият разговор на участниците около басейна – вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK