В сряда зрителите на bTV станаха свидетели на първата сутрин както на момичетата, така и на „ергените“ в имението на любовта в Шри Ланка. И докато Кристиян, Стоян и Марин се подготвяха за първото физическо съревнование помежду си, в женската вила все по-засилващият се интерес към пловдивчанина бързо го превърна в основна тема на деня. Момичета не пропуснаха да направят залози кой от тримата ще излезе победител в предстоящата битка, коментирайки как евентуалната победа би могла да промени разпределението на „ергенските сили“.

Докато Михаела се наслаждаваше на изгрева с гледка към морето в „златната стая“ с категоричната заявка, че луксът не е водещ за нея, другата привилегирована избраничка на Марин – Румяна – се събуди в „сребърната стая“ с ясната амбиция да си извоюва най-специалното, „златно“ място в имението и в сърцето на варненеца.

В разгара на деня тримата „ергени“ се впуснаха в зрелищна битка за женското внимание с различни нагласи. Кристиян бе категоричен, че ще покаже кой е „алфата“, Стоян прие предизвикателството като битка със самия себе си, а Марин погледна на съревнованието като тест, който измерва не само физическата издръжливост, но и устойчивостта на женския интерес. Залогът в играта бе лукс, привилегии и комфорт за победителя, както и правото пръв да избере с кои от дамите да ги сподели. Вторият в класирането си гарантираше т.нар. „средна класа“ срещи и правото да избира втори, докато третият трябваше да се примири с най-скромните условия и последния избор.

След оспорвано водно състезание, изискващо сила, издръжливост, концентрация и бърза ориентация, Стоян извоюва победата, Марин се класира на второто място, а Кристиян остана последен. Пловдивчанинът предложи „златен ключ“ на Симона и Илияна, а „сребърен“ – на Пламена и Михаела. Дизайнерката обаче отказа на Стоян, предпочитайки да се лиши от лукса, за да затвърди интереса си към Марин. Тогава Димов реши да предложи комфорт на новодошлата Алия, която прие жеста му с широка усмивка.

Като победител, Стоян получи възможност да покани на истински богата и високоадреналинова среща своята фаворитка – Симона. Двамата полетяха в облаците с хеликоптер, а след това успокоиха адреналина с романтична вечеря на уединено място. Марин предложи на Михаела да го придружи на атракция, любима за всички „средна класа“ туристи в Шри Ланка – яздене на слон, като двамата продължиха усамотението си с вечеря на брега на океана. Крис пък предложи скромна разхожда по улиците на град Гале на психоложката Доника. Докато тя заяви категоричността си, че Кристиян е най-подходящият за нея мъж, той поиска повече време, в което да могат да се опознаят по-добре.

„Ергенът“ продължава с ексклузивен епизод в петък от 20:00 ч. Зрителите ще станат свидетели на първата групова среща, на която „ергените“ ще трябва да отправят покана на три специални момичета за фотосесия по случай „Деня на влюбените“. В нея Кристиян, Стоян и Марин ще влязат в различни роли заедно с избраничките си, а кадрите ще бъдат повече от провокативни и ще разпалят опасно горещи емоции. Напрежението в имението на любовта ще стигне нов връх, след като сочената за първоначална фаворитка на Стоян – Пламена – признае за колебанието си относно отношенията им. Тя ще сподели, че макар да се надява да го види, „не очаква срещата им с нетърпение“ – сигнал за първите пукнатини в първоначалните ѝ очаквания. Дали това е началото на емоционално отдръпване, или Пламена демонстрира дистанция в опит да привлече отново вниманието на пловдивчанина?

В разгара на вечерта ще се състои и специална Церемония на розата, на която всеки ерген ще даде роза на жената, която иска да покани на една много романтична вечеря.

