Ако постоянно се чувствате объркани, виновни и изтощени във връзка, много е вероятно нещо да не е наред. Терминът „gaslighting“ стана повсеместен през последните години. До такава степен, че Merriam-Webster го обяви за думата на 2022 г., потвърждавайки, че тази форма на психологическа манипулация е дълбоко вкоренена в нашия речник и, за съжаление, в живота ни. Но какво точно означава да си жертва на gaslighting? Това не е просто обикновен спор или несъгласие, а коварна и систематична тактика, чрез която манипулаторът кара жертвата да се съмнява в собствените си възприятия, спомени и здрав разум.

Какво представлява?

Въпреки че звучи съвременно, терминът води началото си от британската театрална пиеса от 1938 г. „Светлина от газова лампа“, която по-късно е адаптирана в два филма. Историята проследява съпруг на име Джак, който се опитва да убеди жена си Бела, че губи ума си, за да се добере до наследството ѝ. Един от методите му е да приглушава газовите лампи в къщата. Когато Бела забелязва, че светлината е слаба, той студено я уверява, че си го въобразява. Малко по малко реалността ѝ започва да се разпада под тежестта на лъжите му и самочувствието ѝ започва да се топи. Именно тази смразяваща история дава името си на една от най-опасните форми на емоционално насилие.

Предупредителни знаци

Газлайтингът рядко се случва внезапно. Подобно на бавно кипящо ястие, жертвата постепенно губи позиции, често несъзнавайки манипулацията, която се случва. Манипулаторът използва разпознаваеми тактики, за да установи пълен контрол. Най-често срещаното е пълното отричане. Изказвания като „Това никога не се е случвало“ или „Измисляш си всичко“ стават нещо обичайно, дори когато има доказателства за противното.

Снимка: iStock

Друга често срещана стратегия е тривиализирането на чувствата. Когато жертвата изрази болка, манипулаторът ще я обвини, че е „твърде чувствителна“ или „винаги се сърди за нищо“. Това отхвърля истинските ѝ емоции като маловажни и неоправдани. С течение на времето жертвата започва сама да вярва в това, постоянно се извинява и поставя под въпрос собствените си реакции. Чувствата на объркване и тревожност стават доминиращи и вземането дори на най-простите решения без одобрението на манипулатора става невъзможно. Въпреки че най-често се свързва с партньорските отношения, газлайтингът се среща и на работното място, в семейството и дори в отношенията лекар-пациент.

Защо газлайтингът е опасен?

Дългосрочните ефекти от газлайтинга могат да бъдат опустошителни за психичното здраве. Не става въпрос само за нарушено самочувствие, но и за дълбоки психологически белези. Жертвата губи доверие в собствения си ум и инстинкти, което често води до хронична тревожност, депресия и дори сложно посттравматично стресово разстройство (ПТСР). Загубата на чувство за себе си е едно от най-тежките последици, тъй като човек става емоционално зависим от версията на реалността, наложена му от насилника.

Снимка: Canva

Разпознаването на газлайтинга е първата и най-важна стъпка към освобождението. Доверете се на инстинктите си. Разговорът с доверен човек или професионалист може да ви помогне да се свържете отново с реалността и да си възвърнете контрола над живота си.

Повече за газлайтинга на работното място - вижте в следващото видео.

