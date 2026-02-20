Един от най-запомнящите се участници в приключенското риалити „Сървайвър“ и фитнес инструктор в „Живот на кантар“ – Иван Георгиев-Ванко, има голям повод за радост. Неговото малко момче, синът му Лео, навърши две годинки.

Емоционалният татко не пропусна да сподели радостта си със своите последователи в Instagram, публикувайки мило послание, което събра стотици лайкове за броени часове.

„Честит 2-ри рожден ден, машинке! Ти си моята мотивация, моята гордост и най-голямата ми победа“, пише развълнуваният Ванко.

Най-специалното „благодаря“

Снимка: Instagram

Освен към малкия рожденик, Ванко отправя изключително силни думи към своята половинка – Ганка Статева. Двамата се превърнаха в една от любимите двойки на България, след като искрата помежду им пламна именно пред камерите на „Сървайвър“.

„И огромно благодаря на жената, която направи всичко това възможно. Благодаря ти за силата, за любовта и за това, че си най-добрата майка“, допълва той, подчертавайки силната връзка, която споделят.

От „Сървайвър“ до годежа в Дубай

Историята на Ванко и Ганка е доказателство, че любовта може да бъде открита на най-необичайните места. След като излязоха от предаването, двамата бързо доказаха, че отношенията им са сериозни. Преди време Ванко изненада Ганка с романтично предложение за брак по време на тяхното пътуване до Дубай, където падна на колене и получи заветното „ДА“.

Въпреки че към момента двойката е официално сгодена и все още няма публична информация за сключен брак, те изглеждат по-щастливи и сплотени от всякога. Малкият Лео е центърът на техния свят, а Ванко и Ганка редовно споделят моменти от съвместния си живот, вдъхновявайки последователите си със здравословен начин на живот и истински семейни ценности.

Какво споделя Ганка пред обектива на Ladyzone.bg - вижте тук:

