За първи път български модел дефилира за Calvin Klein. Българинът Людмил Димитров отбеляза исторически момент в кариерата си, като дефилира на ревюто на бранда по време на Седмицата на модата в Ню Йорк, информират от екипа на модела.

По думите им 24-годишният манекен на агенция „Ivet Fshion“ е излязъл на подиума на световноизвестния бранд по време на шоуто в The Shed, Hudson Yards, Ню Йорк, а успехът в САЩ затвърждава позицията му като едно от най-обещаващите и актуални български лица на международния подиум. В продължение на една година Людмил Димитров е работил за бранда, снимал е техни каталози и кампании за мъжката им линия.

Любопитен акцент от участието му е фактът, че той е сред десетимата мъже модели от цял свят, избрани да дефилират в ревюто на дамската колекция на Calvin Klein. Колекцията изследва хедонистичната елегантност, заложена в ДНК-то на марката – култ към тялото, удоволствие от подчертаването на неговото съвършенство и стремеж към красота.

„Стремях се да концентрирам и прецизирам израза на елегантност и стил в духа на края на 70-те и началото на 80-те години – с интимност и ясен фокус върху формата и тялото, за да внуша усещане за сила и удоволствие, типично за Calvin Klein“, казва Вероника Леони, креативен директор на марката.

От първия ред шоуто на Calvin Klein в Ню Йорк бе наблюдавано от холивудските актриси Дакота Джонсън, Брук Шийлдс и Лили Колинс, канадския актьор Франсоа Арнор, модната икона Алекса Чънг, световноизвестния фотограф Марио Соренти и модната инфлуенсърка Камила Коелю. Сред най-вълнуващите моменти зад кулисите на ревюто е и появата на Ана Уинтур - една от най-влиятелните фигури в света на модата успява лично да се запознае с българина!

След участието си на Седмицата на модата в Ню Йорк, на Людмил Димитров му предстоят модни ангажименти в Париж, Далас и Южна Франция. Роденият в София български модел от 6 години е част от модната агенция „Ivet Fashion“. Висок е 187 см и е открит за модния подиум на софийския бул. „Витоша“ от букера на модната агенция – Диан Динев.

Работил е за световни модни брандове като Tiffany&Co, Calvin Klein, Ralph Lauren, дефилирал е на ревюта на Dolce& Gabbana и Jacquemus, участвал е в кампании за Bottega Veneta, Iceberg, Diesel, Rag&Bone и Bershka. Бил е на корица 10 пъти на списанието Men Australia, снимал е модни едиториали за изданията Style Italy и Carnale Room.

Димитров работи и с множество световни модни агенции от най-висок ранг като VNY Models (Ню Йорк), Select Model Management (Париж), The Lab Models (Милано), Fifth Models (Барселона), Run Model Management (Брюксел), DSM (Хамбург), MIKAs (Стокхолм) и Priscilla (Сидни).

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER