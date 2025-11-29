Коя е най-добре облечената картина на всички времена? Това е въпросът, на който музея на изкуствата Метрополитън в Ню Йорк се надяваме да отговори със следващата си изложба на Института по костюми, която, както беше обявено, ще бъде „Изкуството на костюмите“.

Откриването на изложбата на 10 май ще съчетае близо 200 произведения на изкуството с около 200 облекла и аксесоари в опит да се свържат точките между модата и изкуството. „Костюмно изкуство“ е и темата на шоуто, което ще оживи най-бляскавата и звездна нощ в модата догодина: Мет Гала.

„Изкуството на костюмите“ се отнася до историята на Института по костюми“, каза Андрю Болтън, куратор на Института по костюми, който избира темата за всяка година, на пресконференция. Модата, обясни той, има „статут на изкуство заради, а не въпреки връзката си с тялото“.

Докато модните изложби в музеите са склонни да отделят дрехата от живота ѝ върху човешката форма, тук Метрополитън ще подчертае тази връзка като качество, което поставя дрехата на същия пиедестал като гръцка статуя или гравюра на Албрехт Дюрер.

Снимка: Getty Images

Макар темата да може да се стори скучна за някои – „модата е изкуство!“ е добре позната територия – пространството, а не темата на изложбата, може би е най-голямата новина. Дванадесет хиляди квадратни фута изложбено пространство ще бъдат наскоро посветени на Института по костюми, точно до Голямата зала на музея.

Галериите носят величественото име: Condé M. Nast, покойният основател на бизнеса, който издава Vogue, стилната библия, синоним на Met Gala, както и The New Yorker, Vanity Fair и GQ. Новото пространство е осъществено чрез дарение от компанията с неразкрит размер. Condé Nast често попада в новините заради залязващото си състояние и разногласията със синдиката си, а не заради финансовите си успехи.

Снимка: Getty Images

Присъстваше и Ана Уинтур, която по-рано тази година се отказа от титлата си на главен редактор на Vogue US, но остава глобален редакционен директор на Vogue, както и главен директор по съдържанието на Condé Nast, което означава, че запазва позицията си на ръководител на ежегодната Мет Гала, която тя превърна от светско събитие в глобален спектакъл на знаменитости и висша мода.

Модният спонсор е френският луксозен лейбъл Saint Laurent, заедно с Condé Nast и, в друга изненадваща модна игра, Джеф Безос и Лорън Санчес Безос. Обикновено спонсориращата марка води няколко маси, пълни с гости.

Финансовата подкрепа на Безос и Санчес Безос бележи последния ход на двойката в стремежа им да се развият от обикновени анимационни милионери до познавачи на стила: В допълнение към участието в гала вечерта през 2024 г. и позирането за корицата на Vogue US, Earth Fund на Санчес наскоро обяви партньорство на стойност 6,25 милиона долара с CFDA за насърчаване на устойчивостта в модата .

Мет Гала и нейната по-малко влиятелна, макар и не по-малко пищна изложба, се превърнаха в машина за пари, която може би е по-очаквана и анализирана повече от Оскарите. В една добра година шоуто и гала вечерта вдъхновяват публиката да мисли по-критично за целта и възможностите на дрехите. Дизайнерите се надпреварват с месеци, за да облекат звезди като Риана, Зендая и супермодели в дизайни, разширяващи границите.

Снимка: Getty Images

Повече за миналогодишното издание на Мет Гала - вижте в следващото видео.

