През последните дни в Париж се превърна в арена не само интересни модни визии, но и на огромни диамантени пръстени – блестящи по ръцете на знаменитостите.

Освен модните тенденции за предстоящия сезон, Седмицата на модата във френската столица представи и "задължителния" аксесоар на есента – който можеше да се забележи върху ръцете на множество известни дами. Джорджина Родригес, Лорън Санчес Безос и Ема Уотсън сякаш се надпреварваха коя ще блесне повече с бижутата си.

"Висококаратно" дуо

Първият ред на ревюто на Balenciaga, провело се в събота, 4 октомври, бе наистина "висококаратен" – буквално. Две дами - Джорджина Родригес, годеницата на Кристиано Роналдо и Лорън Санчес Безос, съпругата на Джеф Безос демонстрираха безупречен стил и впечатляваща визия – изчистени кройки, дълбоки деколтета и, разбира се, огромни бижута.

Неочакваната поява на Ема Уотсън

В понеделник пръстенът на актрисата стана повод множество коментари. Тя се появи съвсем неочаквано на ревюто на Miu Miu, след като през последните години рядко прави публични изяви. Облеклото ѝ бе семпло - сатенена мини рокля, обувки с малък ток и велурено яке. Но елегантният есенен тоалет остана на заден план – всички погледи бяха приковани към нейния блестящ пръстен.

Официално Ема е необвързана. Затова и очаквано се повдигна въпросът дали пръстенът е символ на любов или просто добре подбран аксесоар?

Ема запази мълчание. А веднага след шоуто си тръгна с мотоциклет – най-ефектното оттегляне на Седмицата на модата.

Турне с много блясък

Но не само в Париж блестят скъпоценности. И САЩ има своята „господарка на пръстените“.

Тейлър Суифт е в разгара на промоционалното си турне в подкрепа на албума „The Life of a Showgirl“. И успява да го преврне в истинско бляскаво шоу. При гостуването си в „The Tonight Show“ с Джими Фалън тя нееднократно показа пред камерата годежния си пръстен с диамант, подарен ѝ от годеникът ѝ Травис Келси.

