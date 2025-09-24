Има ли по-подходящ посланик на лукса и блясъка от емблематичната Кари Брадшоу? Актрисата Сара Джесика Паркър, която в продължение на повече от две десетилетия ни пленяваше в „Сексът и градът“, изненадва всички с нова роля. Тя става креативен директор на компания за бижута.

Нейната роля обаче далеч не се изчерпва само с това да е лице на марката. Тя е поела и творческа отговорност, като ще създава собствена колекция бижута, съобщава Vogue Arabia.

Защо точно Сара Джесика Паркър?

Креативен директор на бижутерийна компания

Диаманти с кауза

Винтидж стил

Актрисата, известна със своя изтънчен усет към модата, е привлечена от каузата на марката – да предложи лукс без компромиси с етиката и околната среда. Бижутата са направени от лабораторно отгледани диаманти, които според Паркър са „откровение“.

„Първоначалните ми убеждения за бижутата се стопиха, след като се е запознах с качествата и красота на тези диаманти“, споделя Паркър пред Vogue Arabia.

Диаманти, създадени от науката

Лабораторно отгледаните диаманти са идентични с естествените – те имат същия химичен състав и блясък. Разликата е в техния произход. Те се създават в контролирана среда, без да се налагат инвазивни мерки, които увреждат природата и пораждат етични въпроси, свързани с добива.

Колекцията на Сара Джесика Паркър

За да отбележи партньорството си, Паркър е проектирала 12 специални бижута. Нейната колекция, вдъхновена от винтидж стила, е създадена с идеята да бъде универсална и да се носи по много начини – от сутрин до вечер. Тя нарича бижутата „удоволствие“ и смята, че те вече не са запазени само за специални поводи.

