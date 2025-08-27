Великолепният годеж на Тейлър Суифт и футболната звезда Травис Келси се превърна в едно от най-обсъжданите светски събития това лято. Двойката сподели радостната новина с феновете си и показа снимки от събитието, което изглеждаше като сцена от романтичен филм.

Ефирност, цветя и любов

Като в приказка, флоралната украса беше впечатляваща - изцяло в стила на Суифт. Според експерта по флорален дизайн Ашли Грийр от Atelier Ashley Flowers, цялостната декорация вероятно е струвала около 38 000 долара и е включвала над 2 000 свежи цветя и над 360 кг зеленина. На централната сцена вниманието привлече шестметров купол от цветя. Това бе основен елемент, обвит изцяло обвит в мъх, анемони, рози и лилии с допълнение от висящи свещи за още по-внушителен и драматичен ефект.

Според Грийр изграждането на такава впечатляваща инсталация струва между 18 000 и 30 000 долара, в зависимост от мястото и използваните цветя.

Масивни саксии с деликатни детайли

Флоралният декор е включвал и две бетонни урни, пълни с лимелайт хортензии, „secret garden“ рози, делфиниум и „pink surprise“ лилии. Всяка от тях е оценена на 1 000 до 3 000 долара, в зависимост от количеството и качеството на цветята.

Внушителен цветен пейзаж

Влюбената двойка беше подготвила оше един зашеметяващ ефект – повърхност изградена от детайлна композиция с големи речни камъни, мъх, рози, скъпоценни сортове лилии, самшит и други сезонни растения. Тази част от аранжировката е струвала между 4 000 и 5 000 долара и е подсилила усещането за истинска градина насред съвременна приказка. Общата визия съчетава имерсивна естетика, отвежда ни в приказни светове и определено впечатлява с мащаб. В синхрон с любовта, красотата и хармонията – тези цветя са символ на копнежа, който двама влюбени неистово изпитват един към друг. Всяко цвете е чувство, всеки поглед – обич.

