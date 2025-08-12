Поп звездата Тейлър Суифт развълнува феновете си с неочаквано признание – певицата обяви своя нов 12-и студиен албум, който се казва "The Life of a Showgirl", съобщи Vogue. Обичаната Тейлър реши да обяви новината нетрадиционно – по време на участието си в подкаста "New Heights".

Певицата сподели новината точно в 12:12 ч. източно време на 12 август - с характерния за Суифт усет към дълбоката символика и детайла. Все още няма конкретна дата за премиерата на албума, но той вече може да бъде поръчан предварително от най-нетърпеливите фенове.

The Life of a Showgirl е продължение на предишния албум на певицата - The Tortured Poets Departmentи Той бе издаден по време на рекордното турне на Суифт, което събра над 2,2 милиарда щатски долара за две години и пет континента. Това се превръща във феномен в историята на музикалната сцена.

Този нов албум е и първият изцяло независим албум на певицата. Наскоро Тейлър съобщи, че е откупила правата за каталога с първите си записи, които са издадени от компанията Big Machine Records. През последните няколко години Тейлър Суифт се бореше упорито, за да си върне собствеността на своите стари албуми, като ги презаписваше. Досега са издадени четири презаписани албума, а първите два от тях са Fearless и Red от 2021 г. Последният презаписан албум на Суифт - 1989 (Taylor's Version), излезе през октомври 2023 г.

