Звезден годеж на хоризонта! Поп иконата Тейлър Суифт и нейния любим Травис Келси официално се сгодиха след двугодишна връзка.
Певицата и състезателят по американски футбол потвърдиха новината за годежа с емоционални снимки от предложението за брак. Публикацията събра милиони харесвания и коментари, изразяващи радост и подкрепа към влюбената двойка.
Тейлър Суифт сподели в близък план изящния си пръстен с диамант в златен обков, проектиран лично от Келси в сътрудничество с Kindred Lubeck от Artifex Fine Jewelry. Към трогателните кадри двойката добави следното описание:
„Вашата учителка по английски и учителят по физкултура ще се женят.“
Връзката между двамата започва през 2023 г., а техни верни фенове отдавна разпространиха слухове за потенциален годеж.
