Звезден годеж на хоризонта! Поп иконата Тейлър Суифт и нейния любим Травис Келси официално се сгодиха след двугодишна връзка.

Певицата и състезателят по американски футбол потвърдиха новината за годежа с емоционални снимки от предложението за брак. Публикацията събра милиони харесвания и коментари, изразяващи радост и подкрепа към влюбената двойка.

Тейлър Суифт сподели в близък план изящния си пръстен с диамант в златен обков, проектиран лично от Келси в сътрудничество с Kindred Lubeck от Artifex Fine Jewelry. Към трогателните кадри двойката добави следното описание:

„Вашата учителка по английски и учителят по физкултура ще се женят.“

Връзката между двамата започва през 2023 г., а техни верни фенове отдавна разпространиха слухове за потенциален годеж.

Повече за Тейлър Суифт - вижте тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK