Светът на милиардерите и знаменитостите се сля в един бляскав уикенд, когато основателят на Amazon Джеф Безос и бившата журналистка Лорън Санчес официално се врекоха във вярност. Церемонията, която се проведе във Венеция стана едно от най-коментираните събития на годината.

Мащабното светско събитие, още наричано "сватбата на века", предизвика множество негативни реакции в мрежите. Двойката бяха осъдени от интернет пространството и местните италиански жители за високите въглеродни емисии, които всички частни самолети предизвикаха.

Но това не беше единственото - фенове и хейтъри разкритикуваха нелепите сватбени покани, пищното им тържество, VIP гостите и големите тълпи от туристи, които привлече сватбата. След като вече Венеция отпрати всички най-важни моменти от празненството на влюбените богаташи.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Първи кадри на новите съпрузи

Малко след сватбата, Санчес сподели първата снимка, официално като г-жа Безос, в своя Instagram профил. Тя и съпругът ѝ се усмихват и се държат за ръце в градинска обстановка, докато гостите им наблюдават.

Приказна локация и гости от най-висок ранг

Първото планирано място за празненството, Скуола Гранде дела Мизерикордия, беше отменено поради протести на местните жители, заради които беше осигурена и повече охрана. Церемонията се състоя на остров Сан Джорджо Маджоре във Венеция, Италия, в петък, 27 юни. Преместването се оказа повече от успешно - островът беше избран заради безопасността и атмосферата си. Използването на телефони на сватбата е било забранено.

Гостите, сред които Опра Уинфри, Леонардо ди Каприо и Бил Гейтс, пристигнаха с частни самолети и лодки дни преди голямото събитие.

Дрескодът за празненството предполагаше елегнатни тоалети от гостите, които все още очакваме да видим. Припомняме, че звездните гости на сватбата на Безос и Санчес впечатлиха с красиви тоалети, дамите с изящни фигури и много запомнящи се моменти.

В големия ден, Санчес е била придружена до олтара не от един, а от двама много специални мъже - нейните синове Нико и Евън. Тримата бяха съпроводени от живото изпълнение на Матео Бочели, който изпя "Can't Help Falling in Love" на Елвис Пресли пред всички 200 гости. А кума е била дъщеря ѝ Ела. И трите ѝ деца също бяха облечени от италианската модна къща.

Източник на People съобщава, че на партито всички са вечеряли пица, приготвена на място от известен неаполитански готвач, заедно с пържени тиквички, аранчини, октопод и треска. Десертът включвал сладкиши и лимонови сладкиши.

Снимка: Getty Images

Рокля като от филмите

Булката блестеше във вталена рокля по поръчка от Dolce & Gabbana - с дантелена кройка тип русалка, вдъхновена от визията на София Лорен във филма "Houseboat" от 1958 г.: високо деколте, грациозно подчертано от 180 копринени копчета, покрити с шифон, и ефирен тюлен воал.

По-късно булката се преоблече в Atelier Versace за вечерното парти. Сватбената визия беше допълнена от ретро шапка.

Всичко за булчинската рокля на милионерката, вижте тук:

Подаръци

Въпреки протестите, Безос и Санчес направиха жест на добра воля: около 80% от сватбените ресурси (храна, декор и други) бяха поръчани от местни доставчици, включително известната сладкарница Rosa Salva и стъкларската работилница Laguna B. Вместо традиционни подаръци, двойката помоли гостите да направят дарения на три венециански фондации - офиса на ЮНЕСКО във Венеция, CORILA и Международния университет на Венеция.

Всички изисквания на младоженците, вижте в сватбената покана тук:

Повече за сватбата им - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK